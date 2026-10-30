NBA／厄文若上架交易恐引各方爭搶！獨行俠高層揭未來計畫：我們相信他

達拉斯獨行俠近年經歷重大陣容變動，隨著球隊逐漸圍繞年輕新星佛雷格（Cooper Flagg）打造未來，明星後衛厄文（Kyrie Irving）的去留也成為外界關注焦點。

根據《ESPN》報導，一旦獨行俠決定將厄文放上交易市場，預料將吸引多支球隊積極追求。不過，目前無論是厄文本人，或籃球事務總裁尤基利（Masai Ujiri），都傾向繼續合作，希望由他與佛雷格攜手帶領球隊邁向新階段。

獨行俠目前正由新任總教練梅伊（Dusty May）建立全新的攻守體系，球隊管理層也認為，厄文依然能在新戰術中扮演重要角色，並協助佛雷格持續成長。

「我們真的非常相信厄文，也相信他能夠在這支球隊取得成功。」尤基利表示，「我相信，只要讓適合的球員一起上場，在梅伊的新體系，以及我們努力建立的新文化之下，球隊就能持續進步。我對這一點深信不疑。」

儘管球團高層公開表達支持，厄文仍被視為獨行俠潛在的重要交易資產。尤其球隊過去幾年為了補強戰力，已經付出大量未來選秀權，如今如果希望重新累積選秀資產，交易厄文可能成為管理層必須評估的選項之一。

報導指出，由於前任總經理哈里森（Nico Harrison）任內完成的多筆交易，獨行俠未來4年都無法完全掌握自己的首輪選秀權。在這樣的情況下，如何補充選秀籌碼，將直接影響球隊以佛雷格為核心的長期建軍計畫。

不過，厄文目前的合約安排，也讓他對自己的未來擁有相當程度的主導權。根據合約內容，厄文下個賽季握有價值4240萬美元的球員選項，可以自行決定是否執行合約，另一方面也為獨行俠保留更多操作空間。

對尤基利而言，球隊不必急著在本季做出交易決定，而是可以先觀察厄文與佛雷格的合作情況，以及新教練團的體系能否順利運作。

如果雙方最終決定分道揚鑣，等到明年夏天再透過先簽後換，或延長合約後交易等方式尋求操作機會，也可能成為選項。

然而，至少從厄文目前的態度來看，他並沒有主動要求離開達拉斯的打算。

即使獨行俠先前將唐西奇（Luka Doncic）交易離隊，球隊也已經連續2個賽季無緣季後賽，厄文仍對達拉斯抱持深厚感情，並未因為球隊戰績不如預期而萌生去意。

「我真的很喜歡這個地方，因為從我來到這裡開始，所有人都非常歡迎我。」厄文表示，「不只是球團，還有球迷，整座城市都給了我很大的支持。」