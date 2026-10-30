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NBA／勇士倫德伯格自認打太軟！格林提點、柯爾給機會衝撞庫明加

聯合新聞網／ 綜合報導
倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。 美聯社
倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。 美聯社

勇士隊首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）昨天面對灰狼隊砍下26分，但也發生7次失誤，倫德伯格坦言自己打得太軟。

昨天雖然勇士贏球，倫德伯格也有26分進帳，但他受訪時仍檢討自己，「我真的打得有夠軟。格林（Draymond Green）也這麼跟我說，從其他人角度來看，我知道自己太軟了。對手其實只是虛張聲勢施壓，不斷拉扯、抓住我，我卻完全被這些動作影響了。」

倫德伯格坦言自己面對防守時過於畏縮，進攻決策也不夠果斷，「我打得有點畏縮，動作都不夠果斷，7次失誤裡有5次是這樣造成的，另外2次則純粹是我自己犯蠢。下次再遇到類似情況，我會直接果斷進攻，不再糾結前一個回合。」

倫德伯格本季前5場場均超過22.6分9.2籃板4.0助攻，迅速融入勇士體系，展現令人期待的潛力，他回憶老將格林的提點，「就是我在板凳席旁邊，把球弄出界的那次失誤後，格林跟我說：『下次你再拿到球，就他媽直接往對手胸口衝過去！』」

倫德伯格透露接下來這樣做真的奏效，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）再給他進攻機會，「柯爾教練又透過一次簡單的手遞手配合，給我另一個進攻機會，我直接朝庫明加（Jonathan Kuminga）胸口衝過去，讓自己打法更有身體對抗性。」

勇士 Yaxel Lendeborg Jonathan Kuminga

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