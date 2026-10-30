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NBA／一場都沒打恐報銷！西蒙斯仍自比「獨角獸」：我不是普通球員

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯（Ben Simmons）自信爆棚。 美聯社
西蒙斯（Ben Simmons）自信爆棚。 美聯社

國王西蒙斯Ben Simmons）本季再度上演「西門循環」，開季前練習時右腳阿基里斯腱撕裂，兩天後接受手術，恐將整季報銷。不過，面對又一次漫長復健之路，西蒙斯沒有失去信心，近日接受《Andscape》訪問時，強調自己仍有能力在NBA立足，更形容自己是球場上的「獨角獸」，擁有與眾不同的球風。

「我完全有能力在這個聯盟打球，我就是為此而生的。我不是普通人，就我的打球方式而言，我有點像是獨角獸。我不是典型的球員，我不知道該怎麼形容，但我覺得自己和大多數球員都很不一樣」，西蒙斯如此形容自己。美媒解釋，西蒙斯所說的「獨角獸」，是強調自己的球風與一般球員不同，並不是宣稱自己比其他球員更加出色。

西蒙斯預計會在沙加緬度展開復健，國王球團也會提供協助，他對球隊管理層、教練團以及隊友表達感謝，認為這些支持將成為自己度過復健階段的重要力量。對國王而言，現階段首要任務仍是協助西蒙斯恢復健康，而非急著評估他何時能夠重新上場。

西蒙斯本季原本有機會藉由加盟國王重新證明自己，但在季前僅出賽2場後便遭遇傷勢，讓復出計畫被迫中斷。阿基里斯腱撕裂對球員而言是相當嚴峻的考驗，未來能否恢復到受傷前的身體狀態與競技水準，仍有許多未知數。

西蒙斯 NBA Ben Simmons 國王

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