NBA／灰狼輸球還爆內訌？小鮑爾、庫明加疑怒斥戈貝爾 當事人否認不和

灰狼在面臨愛德華（Anthony Edwards）長期缺陣的情況下，昨日以5分之差不敵勇士，不僅開季戰績下滑至3勝2敗，比賽期間更出現板凳席爭執畫面，引發外界對於球隊內部不穩的疑慮。

從比賽畫面可以看出，明星後衛小鮑爾（LaMelo Ball）與前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在暫停期間，疑似對中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）的表現感到不滿，雙方一度出現激烈交談。不過，戈貝爾賽後澄清，隊友之間並沒有任何敵意，只是比賽不順利時難免產生挫折感。

灰狼此役面對勇士一路陷入苦戰。尤其戈貝爾的表現相當低迷，全場出賽20分鐘，投籃4投0中，僅靠罰球拿下1分，另外貢獻4籃板、1助攻，未能在禁區提供足夠支援。不過當外界質疑球隊內部摩擦問題，戈貝爾在接受訪問時，對於這段畫面引發討論卻是感到有些意外。

「我想先看看影片，了解畫面看起來究竟是什麼樣子。」戈貝爾表示，「當下我並不覺得發生了什麼不好的事情。過去確實曾經有過不愉快的情況，但這次並不是。」

戈貝爾認為，電視轉播的拍攝角度可能讓外界誤解實際情況，球員之間的正常溝通，也可能因為表情或肢體動作而被放大解讀。「有時候人們會根據畫面做出假設，但實際情況可能完全不同，尤其是拍攝角度的問題。我不排除這次也有這樣的情況，但我沒有感受到任何敵意。」

他坦言，球隊當時確實充滿挫折感，但這與隊友之間存在嫌隙是兩回事。「當然有些沮喪，我很沮喪，他們也很沮喪。但這些隊友一直都很棒。」

小鮑爾此役同樣沒有打出理想表現，全場拿下8分、4籃板、8助攻，卻發生6次失誤，未能有效帶動球隊進攻。反倒是面對老東家的庫明加，繳出加盟灰狼以來最佳表現，出賽32分鐘攻下20分5助攻3籃板，成為陣中得分最高的球員。

儘管過去在勇士的經歷並不那麼愉快，庫明加賽前仍強調，自己不會特別將這場比賽視為復仇之戰。「這就只是普通的一天，普通的一場比賽，跟面對其他球隊沒有什麼不同。」庫明加說，「不過，確實會看到一些熟悉的面孔。」

然而，隨著比賽展開，庫明加的情緒逐漸顯露。他不僅在灰狼板凳席與隊友激烈討論，還曾與勇士替補席隔空交鋒，甚至朝著勇士教練團及球員揮手，示意對方坐下。

這些畫面也讓庫明加與勇士之間的過往恩怨，再度成為外界討論焦點。

不過，勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）賽後強調，儘管庫明加當初離隊的過程充滿波折，但這並不代表他與昔日隊友之間存在嫌隙。

「你總是會替以前的隊友加油。」波傑姆斯基表示，「當初發生在他身上的那些事情，跟我們休息室裡的球員沒有關係，所以我真的很替他高興。」

波傑姆斯基也認為，庫明加如今在灰狼找到了更適合自己的舞台，能夠充分發揮天賦，對他的職業生涯是件好事。

「他現在找到了一個家，可以每場比賽先發，按照自己想要的方式打球，而且還能取得成功。站在球員的立場，我真的非常替他開心。」