快訊

股匯遭重擊！台股收跌1,156點創波段低點 台積電收低45元

立院三讀！毒駕再犯致死最高可判死 沈伯洋等綠委未投票

好市多員工曬近5千元福利 爽喊：這就是離職率極低的原因

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／19歲布瑟轟大三元打退前一哥莫蘭特 灰熊開季驚奇5連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
19歲布瑟轟出生涯首度大三元，率灰熊擊退拓荒者。 美聯社
19歲布瑟轟出生涯首度大三元，率灰熊擊退拓荒者。 美聯社

本場賽事

-

:

-

載入中...

開季拉出4連勝的灰熊今天作客拓荒者主場，也是他們本季與球隊前一哥莫蘭特（Ja Morant）首度交手，儘管兩隊在賽前都處在連勝狀態，但灰熊靠著年僅19歲的選秀探花布瑟（Cameron Boozer）全場猛轟18分、11籃板、12助攻，生涯首度的大三元，以124：103擊敗拓荒者，拉出5連勝。

NBA新賽季至今仍有3支球隊未嘗敗績，分別為火箭、灰熊與拓荒者，其中後兩者今天在波特蘭交手，也是莫蘭特轉隊後首度對上前東家，上半場兩隊也展開激烈拉鋸戰，尤其是灰熊新秀布瑟在上半場就有13分、7籃板、5助攻全能演出，成為自2003年的詹姆斯（LeBron James）以來，在半場拿下至少10分、5籃板、5助攻的最年輕前鋒。

至於拓荒者上半場則是以迎戰前東家的莫蘭特表現最佳，他上半場就投進2記三分球拿下12分，加上克林根（Donovan Clingan）也有11分、6籃板進帳，讓兩隊在上半場打完戰成平手。

不過灰熊今天不僅布瑟表現搶眼，包括先發五人以及替補上陣的傑克森（GG Jackson）、史都華（Isaiah Stewart）得分也都來到雙位數，多點開花的攻勢幫助灰熊在第三節逐漸拉開差距。

反觀拓荒者主控里拉德（Damian Lillard）今天卻是手感盡失，全場三分球出手9次僅命中1球，僅有9分進帳，莫蘭特又在第四節因為左腿拉傷一度傷退，克林根也在下半場全面熄火，僅剩拿下24分的阿夫迪亞（Deni Avdija）獨撐大局，最終灰熊就以21分差距賞給拓荒者首敗，並且收下開季5連勝，成為新賽季至今最大黑馬。

灰熊布瑟在今天上場28分鐘就拿下18分、11籃板、12助攻的生涯首度大三元，這也讓他以19歲又104天之齡，超越詹姆斯成為史上最年輕奪下大三元的前鋒，也是本季首位奪得大三元的新秀，至於灰熊的開季5連勝也創下隊史近12年來新高。

灰熊 莫蘭特 NBA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／莫蘭特離隊灰熊冒出新王牌！傑洛姆場均34.7分奪單周最佳 創罕見紀錄

NBA／格林關鍵犯規+柯爾抱怨吞T 勇士收尾被灰熊轟17：0慘遭逆轉

NBA／菜鳥布瑟致勝球氣走勇士 超狂全能數據史上第3年輕

拓荒者開季3連勝銳不可擋 3後衛+4持球點成西區大黑馬！

相關新聞

NBA／19歲布瑟轟大三元打退前一哥莫蘭特 灰熊開季驚奇5連勝

開季拉出4連勝的灰熊今天作客拓荒者主場，也是他們本季與球隊前一哥莫蘭特（Ja Morant）首度交手，儘管兩隊在賽前都處在連勝狀態，但灰熊靠著年僅19歲的選秀探花布瑟（Cameron Boozer）全場猛轟18分、11籃板、12助攻，生涯首度的大三元，以124：103擊敗拓荒者，拉出5連勝。

NBA／灰狼輸球還爆內訌？小鮑爾、庫明加疑怒斥戈貝爾 當事人否認不和

灰狼在面臨愛德華（Anthony Edwards）長期缺陣的情況下，昨日以5分之差不敵勇士，不僅開季戰績下滑至3勝2敗，比賽期間更出現令人關注的板凳席爭執畫面。

NBA／離開公鹿仍與密爾瓦基有緣！ 釀酒人讓字母哥再添冠軍頭銜

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖然已經離開公鹿轉戰南灘熱火，但密爾瓦基釀酒人勇奪世界大賽冠軍這件事情還是跟他有所關聯，原因是他本身就是釀酒人的小股東，變相成為囊括NBA與MLB的雙料冠軍成員。

NBA／一場都沒打恐報銷！西蒙斯仍自比「獨角獸」：我不是普通球員

西蒙斯季前右腳阿基里斯腱撕裂、恐整季報銷，仍自信稱有能力立足NBA，自比球場「獨角獸」；國王將協助其復健。

NBA／鵜鶘雙悍將成交易市場搶手貨 雷霆滿手選秀權傳可能進場

紐奧良鵜鶘近年戰績始終未能有所突破，也讓陣中多名主力球員持續受到其他球隊關注。其中，鋒線好手墨菲（Trey Murphy III）與防守悍將瓊斯（Herb Jones），一直以來更是交易市場上的熱門目標。

NBA／史上最矮球員寫不朽傳奇！ 黃蜂退休160公分波格斯1號戰袍

身高僅160公分，卻在長人林立的NBA闖蕩14個賽季，史上最矮球員波格斯（Muggsy Bogues）即將迎來生涯最具象徵意義的榮耀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。