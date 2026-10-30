快訊

台股45K保衛戰！46千金幾乎全倒、9檔觸跌停 創意領軍3檔逆勢翻紅

「蘋果稅」降價！公平會宣布 台灣App Store佣金明起30%降至26%　

台南車站公共鋼琴爆紅突貼「禁未申請演奏」公告引論戰 新規出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／鵜鶘雙悍將成交易市場搶手貨 雷霆滿手選秀權傳可能進場

聯合新聞網／ 綜合報導
墨菲與瓊斯一直以來都是交易市場上的熱門。 路透
墨菲與瓊斯一直以來都是交易市場上的熱門。 路透

紐奧良鵜鶘近年戰績始終未能有所突破，也讓陣中多名主力球員持續受到其他球隊關注。其中，鋒線好手墨菲（Trey Murphy III）與防守悍將瓊斯（Herb Jones），一直以來更是交易市場上的熱門目標。

根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）透露，鵜鶘雖然並未完全排除交易兩人的可能性，但開出的條件相當驚人，墨菲至少需要3枚首輪選秀權，瓊斯則要價2枚首輪籤。

史坦近日在《ALL NBA Podcast》節目中談到鵜鶘的交易動向，指出聯盟多支球隊長期以來都希望透過交易網羅瓊斯，而擁有大量未來選秀權的雷霆，也可能成為潛在追求者。

「我想瓊斯的名字肯定會被提出來，成為一些球隊夢寐以求的補強目標。」史坦表示，「看看雷霆，他們手上擁有非常多的選秀權，可以拿來提出報價。事實上，其他球隊早就想從鵜鶘手中挖走瓊斯，只是一直沒有成功。」

史坦進一步透露，鵜鶘對兩名鋒線球員的交易立場相當強硬，即使願意接聽其他球隊的報價，也不代表球團急著將他們送走。

「上個賽季，紐奧良基本上就是告訴其他球隊，墨菲和瓊斯即使不算完全不能交易，也已經非常接近非賣品的程度。」

至於鵜鶘究竟希望得到什麼回報？史坦指出，球團先前設定的價碼相當明確。

「如果你想得到墨菲，就得拿出3枚首輪選秀權；如果想要瓊斯，那就必須付出2枚首輪選秀權。」

事實上，墨菲與瓊斯的交易傳聞已經延燒超過1年。隨著鵜鶘始終無法建立穩定的贏球模式，其他球隊也開始將目光放在這兩名具備即戰力的鋒線球員身上，希望趁著紐奧良戰績不佳之際，尋求交易機會。

墨菲擁有出色的外線投射與得分能力，能夠為需要加強進攻的球隊提供火力；瓊斯則以強悍的外圍防守著稱，具備防守多個位置的能力，對於希望提升季後賽競爭力的球隊而言，同樣具有高度吸引力。

不過，鵜鶘至今仍堅持必須獲得足夠的選秀資產，才願意考慮放人，顯示球團對兩人的價值仍有相當高的評價。

值得注意的是，瓊斯本季在鵜鶘的角色出現變化，目前主要從板凳出發，平均上場時間更下滑至不到20分鐘。相較於過去在球隊扮演的重要防守角色，如今出賽時間明顯縮減，也讓外界開始關注他是否可能成為交易籌碼。

其中，雷霆被認為是值得觀察的潛在買家。這支球隊累積大量未來選秀權，具備提出具競爭力報價的條件，如果希望進一步補強側翼防守，瓊斯無疑是理想人選之一。

然而，擁有豐富選秀資產，不代表雷霆一定願意付出2枚首輪籤換取瓊斯。鵜鶘是否調整原本的交易門檻，以及其他球隊願意付出多少代價，都將影響後續談判進展。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／米契爾兩度錯失追平出手 老鷹3人得分破20分斷騎士3連勝

近期拉出一波3連勝的騎士，今天作客3連敗的老鷹主場，在首節靠著多點開花的攻勢一度取得領先，但二、三節老鷹火力全開，兩節合計攻下73分逆轉戰局，儘管騎士在末節一度縮小差距，但比賽最後階段米契爾（Donovan Mitchell）兩次追平比數的三分球都未能命中，最終老鷹就以114：111險勝騎士，終止3連敗。

NBA／傳太陽休息室剛開季就茶壺風暴！美媒點原因：缺乏控衛

太陽隊球星布克（Devin Booker）上一場對雷霆隊只拿3分，知名記者海恩斯（Chris Haynes）爆料，太陽內部不滿情緒爆發，主因是缺乏能組織的控球後衛。

NBA／愛德華右膝手術成功得休2個月 恐影響年度獎項和頂薪資格

灰狼宣布愛德華右膝關節鏡手術順利，預計休養約2個月，恐因未達65場門檻無緣年度獎項及超級頂薪資格，灰狼戰力也將受影響。

NBA／離開公鹿仍與密爾瓦基有緣！ 釀酒人封王讓字母哥再添冠軍頭銜

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖然已經離開公鹿轉戰南灘熱火，但密爾瓦基釀酒人勇奪世界大賽冠軍這件事情還是跟他有所關聯，原因是他本身就是釀酒人的小股東，變相成為囊括NBA與MLB的雙料冠軍成員。

NBA／鵜鶘雙悍將成交易市場搶手貨 雷霆滿手選秀權傳可能進場

紐奧良鵜鶘近年戰績始終未能有所突破，也讓陣中多名主力球員持續受到其他球隊關注。其中，鋒線好手墨菲（Trey Murphy III）與防守悍將瓊斯（Herb Jones），一直以來更是交易市場上的熱門目標。

NBA／史上最矮球員寫不朽傳奇！ 黃蜂宣布退休160公分波格斯1號戰袍

身高僅160公分，卻在長人林立的NBA闖蕩14個賽季，史上最矮球員波格斯（Muggsy Bogues）即將迎來生涯最具象徵意義的榮耀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。