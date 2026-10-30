NBA／鵜鶘雙悍將成交易市場搶手貨 雷霆滿手選秀權傳可能進場

紐奧良鵜鶘近年戰績始終未能有所突破，也讓陣中多名主力球員持續受到其他球隊關注。其中，鋒線好手墨菲（Trey Murphy III）與防守悍將瓊斯（Herb Jones），一直以來更是交易市場上的熱門目標。

根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）透露，鵜鶘雖然並未完全排除交易兩人的可能性，但開出的條件相當驚人，墨菲至少需要3枚首輪選秀權，瓊斯則要價2枚首輪籤。

史坦近日在《ALL NBA Podcast》節目中談到鵜鶘的交易動向，指出聯盟多支球隊長期以來都希望透過交易網羅瓊斯，而擁有大量未來選秀權的雷霆，也可能成為潛在追求者。

「我想瓊斯的名字肯定會被提出來，成為一些球隊夢寐以求的補強目標。」史坦表示，「看看雷霆，他們手上擁有非常多的選秀權，可以拿來提出報價。事實上，其他球隊早就想從鵜鶘手中挖走瓊斯，只是一直沒有成功。」

史坦進一步透露，鵜鶘對兩名鋒線球員的交易立場相當強硬，即使願意接聽其他球隊的報價，也不代表球團急著將他們送走。

「上個賽季，紐奧良基本上就是告訴其他球隊，墨菲和瓊斯即使不算完全不能交易，也已經非常接近非賣品的程度。」

至於鵜鶘究竟希望得到什麼回報？史坦指出，球團先前設定的價碼相當明確。

「如果你想得到墨菲，就得拿出3枚首輪選秀權；如果想要瓊斯，那就必須付出2枚首輪選秀權。」

事實上，墨菲與瓊斯的交易傳聞已經延燒超過1年。隨著鵜鶘始終無法建立穩定的贏球模式，其他球隊也開始將目光放在這兩名具備即戰力的鋒線球員身上，希望趁著紐奧良戰績不佳之際，尋求交易機會。

墨菲擁有出色的外線投射與得分能力，能夠為需要加強進攻的球隊提供火力；瓊斯則以強悍的外圍防守著稱，具備防守多個位置的能力，對於希望提升季後賽競爭力的球隊而言，同樣具有高度吸引力。

不過，鵜鶘至今仍堅持必須獲得足夠的選秀資產，才願意考慮放人，顯示球團對兩人的價值仍有相當高的評價。

值得注意的是，瓊斯本季在鵜鶘的角色出現變化，目前主要從板凳出發，平均上場時間更下滑至不到20分鐘。相較於過去在球隊扮演的重要防守角色，如今出賽時間明顯縮減，也讓外界開始關注他是否可能成為交易籌碼。

其中，雷霆被認為是值得觀察的潛在買家。這支球隊累積大量未來選秀權，具備提出具競爭力報價的條件，如果希望進一步補強側翼防守，瓊斯無疑是理想人選之一。

然而，擁有豐富選秀資產，不代表雷霆一定願意付出2枚首輪籤換取瓊斯。鵜鶘是否調整原本的交易門檻，以及其他球隊願意付出多少代價，都將影響後續談判進展。