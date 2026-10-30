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NBA／史上最矮球員寫不朽傳奇！ 黃蜂宣布退休160公分波格斯1號戰袍

聯合新聞網／ 綜合報導
身高僅160公分的波格斯在NBA寫下不朽榮耀。 美聯社
身高僅160公分的波格斯在NBA寫下不朽榮耀。 美聯社

身高僅160公分，卻在長人林立的NBA闖蕩14個賽季，史上最矮球員波格斯（Muggsy Bogues）即將迎來生涯最具象徵意義的榮耀。

夏洛特黃蜂宣布，將於2027年2月11日主場迎戰公鹿的比賽中，正式退休這名傳奇控衛的1號球衣。對於多年來總是必須抬頭仰望對手的波格斯來說，這項榮譽也讓他忍不住感嘆，終於有機會從高處俯視整個世界。

現年61歲的波格斯，身高只有5呎3吋（約160公分），至今仍是NBA歷史上最矮的球員。不過，身材上的劣勢並未阻止他在最高籃球殿堂立足，反而憑藉出色的速度、控球能力及球場視野，成為聯盟極具代表性的傳奇人物。

黃蜂將在美國時間2027年2月11日對公鹿的主場比賽中場休息時，舉行波格斯的球衣退休儀式，屆時他的1號球衣將正式升上主場球館上空，成為球團歷史的一部分。

波格斯也將成為黃蜂隊史第3位獲得退休背號殊榮的球員，前2人分別是菲爾斯（Bobby Phills）的13號，以及老柯瑞（Dell Curry）的30號。

談到這項榮譽，波格斯接受訪問時表示，自己過去的籃球生涯始終得仰望其他球員，如今卻即將迎來完全不同的畫面。

「這不是很諷刺嗎？」波格斯笑說，「過去那麼多年，我總是得抬頭仰望別人。現在終於迎來這個時刻，當我的球衣真的被升上球館上空時，就好像換成我從高處俯視整個世界一樣。」

他接著表示：「那一定會是個非常不真實、令人難以置信的時刻。」

波格斯是在1987年選秀會以首輪第12順位進入NBA，先後效力華盛頓子彈（巫師前身）、夏洛特黃蜂、金州勇士及多倫多暴龍，其中最具代表性的歲月就是1988年至1998年效力黃蜂的10個賽季。

儘管身高遠不如其他職業球員，波格斯仍靠著靈活的移動速度、敏銳的防守判斷與精準傳球，成為黃蜂早期重要的進攻指揮官。

波格斯生涯累計出賽889場，平均繳出7.7分7.6助攻2.6籃板，至今仍保有黃蜂隊史助攻、抄截及總上場時間等紀錄，在怪物如林、體能條件勁爆的NBA歷史上取得極為罕見的成就。

值得一提的是，波格斯與黃蜂的關係並未隨著球員生涯結束而中斷。他不僅在夏洛特效力長達10個賽季，退役後也持續擔任球團親善大使，以球員及球隊大使等不同身分，累積為黃蜂服務超過20年。

如今，黃蜂決定將他的1號球衣永久退休，不只是肯定他在球場上的成就，也是在表彰他長年對球隊及夏洛特社區的貢獻。

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