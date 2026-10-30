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NBA／國王艾卡夫寫史上首見紀錄仍不敵鵜鶘 本季剩2隊沒開胡
國王和鵜鶘隊今天賽前都是0勝，雙方正面交鋒，儘管國王新秀艾卡夫（Darius Acuff Jr.）狂砍34分14助攻6籃板，仍以120：132輸球。鵜鶘本季首勝開張，聯盟目前只剩國王和籃網隊0勝。
艾卡夫首節就狂砍12分，幫助國王取得6分領先。第二節鵜鶘打出一波8：0攻勢扳平戰局，半場打完反而領先2分。
第三節鵜鶘再轟出一波21：4，取得雙位數領先。末節威廉森（Zion Williamson）成為鵜鶘定海神針，單節拿下8分，還有3次抄截，成功鎖定比賽勝利。
威廉森全場12投10中，拿下22分6籃板5抄截。費爾斯（Jeremiah Fears）也繳出22分13助攻8籃板，外帶4火鍋2抄截的全能成績單。
據Statmuse統計，國王艾卡夫是首位未滿20歲單場34分、14助攻、6籃板、2抄截、命中3顆三分球的球員。
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