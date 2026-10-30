NBA／國王艾卡夫寫史上首見紀錄仍不敵鵜鶘 本季剩2隊沒開胡

近期拉出一波3連勝的騎士，今天作客3連敗的老鷹主場，在首節靠著多點開花的攻勢一度取得領先，但二、三節老鷹火力全開，兩節合計攻下73分逆轉戰局，儘管騎士在末節一度縮小差距，但比賽最後階段米契爾（Donovan Mitchell）兩次追平比數的三分球都未能命中，最終老鷹就以114：111險勝騎士，終止3連敗。

2026-10-30 10:39