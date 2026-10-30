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NBA／湯普森開季外線持續低迷 零號探員困惑：已經3個賽季了

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森。 美聯社
湯普森。 美聯社

熱火隊開季戰績低迷，老將湯普森Klay Thompson）投籃表現也不理想。「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）對湯普森的低潮感到困惑，直言從未見過一名頂級射手低迷這麼長的時間。

熱火休賽季換來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），開季卻打出1勝4敗戰績。湯普森場均僅7.8分，三分命中率32.4%。亞瑞納斯在節目上表示：「我真的搞不懂。我從沒看過一名射手可以手感冰冷這麼久，這已經持續3個球季了。」

亞瑞納斯認為，「你的投籃曾是無敵的存在，就算處於生涯最糟時期，至少也該維持艾倫（Ray Allen）那種投籃水準。」

不過前NBA明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）抱持不同看法，認為湯普森目前所處的球隊，有助於他重新找回巔峰狀態，「這是他近年處過最好的環境，等這支球隊開始磨合順暢，我認為湯普森就能重新打出高水準表現。」

湯普森 Klay Thompson 熱火

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