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NBA／離開公鹿仍與密爾瓦基有緣！ 釀酒人封王讓字母哥再添冠軍頭銜

聯合新聞網／ 綜合報導
「字母哥」安戴托昆波以小股東身分成為釀酒人奪冠成員。 美聯社
「字母哥」安戴托昆波以小股東身分成為釀酒人奪冠成員。 美聯社

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖然已經離開公鹿轉戰南灘熱火，但密爾瓦基釀酒人勇奪世界大賽冠軍這件事情還是跟他有所關聯，原因是他本身就是釀酒人的小股東，變相成為囊括NBA與MLB的雙料冠軍成員。

全大聯盟戰績最好的釀酒人在今年季後賽延續強勁氣勢，不僅橫掃尋求三連霸的豪門道奇，最終更在世界大賽以4勝1敗擊退光芒，奪得2026年世界大賽冠軍，更是球團成立以來首度登上大聯盟最高榮耀。

這座冠軍對安戴托昆波而言同樣意義非凡，因為他早在2021年就正式加入釀酒人股東行列，成為球隊的小股東之一。

當時仍效力公鹿的安戴托昆波，甫帶領球隊擊敗鳳凰城太陽，贏得隊史睽違50年之久的總冠軍；隨後，他進一步擴大對密爾瓦基體育產業的投資，購入釀酒人部分股權，正式從籃球球星跨足職業棒球經營領域。

時隔5年，釀酒人終於在2026年登上世界大賽冠軍寶座，也讓安戴托昆波同時擁有NBA球員與MLB球隊股東的冠軍身分。

由於安戴托昆波是釀酒人正式股東，因此也有望以球隊經營成員身分獲頒世界大賽冠軍戒指，為他在2021年隨公鹿奪得的NBA冠軍戒指再添一枚不同運動項目的紀念。

事實上，NBA球星跨足大聯盟球隊投資並非首例，詹姆斯（LeBron James）也是其中的代表人物。

詹姆斯於2021年透過投資芬威體育集團（Fenway Sports Group），取得波士頓紅襪母公司的部分股權，正式成為紅襪的間接股東。不過，紅襪在2018年奪得世界大賽冠軍時，詹姆斯尚未入股，因此不能將2018年的紅襪冠軍列為他以股東身分獲得的榮耀。

相較之下，安戴托昆波是在釀酒人2026年奪冠前就已持有球隊股份，因此這座世界大賽冠軍也成為他跨界投資的重要收穫。

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