NBA／上季三分球王回歸倒數！黃蜂克努佩爾下周對76人有望復出

夏洛特黃蜂21歲射手克努佩爾（Kon Knueppel）即將傷癒回歸，黃蜂隊今天（30日）表示，他的左大腿後側肌群拉傷已逐漸好轉，並下放到發展聯盟球隊格林斯伯勒風暴（Greensboro Storm）參與訓練，最快可能在台灣時間11月1日對上費城76人之戰迎來新賽季首秀。

克努佩爾在休賽季訓練時拉傷左腿後肌，隨後不僅錯過訓練營，也無法參與季前熱身賽，新賽季開打後前5場比賽也都只能在場邊觀戰。如今他獲准參與發展聯盟球隊訓練，但球團仍未公布確切回歸時間。

黃蜂明天（31日）將作客巫師，接著回到主場迎戰76人，兩天連續出賽的賽程也讓球隊有機會選擇讓克努佩爾在主場復出，或是等到下一場對活塞之戰再安排他登場。

來自杜克大學的克努佩爾在2025年選秀會首輪第4順位被黃蜂挑中，去年菜鳥球季就展現出色得分能力，場均繳出18.5分5.3籃板3.4助攻，在年度新人王票選中排名第二，僅次於狀元郎、達拉斯獨行俠佛雷格（Cooper Flagg）。上一季他更以單季273記三分球居聯盟三分球王，而且命中率高達43％。

克努佩爾的加入也為黃蜂帶來明顯成長，球隊上季戰績提升至44勝38敗，以東區第九名取得附加賽資格，相較於2024-25賽季僅有19勝63敗、排名聯盟倒數第三，進步幅度相當顯著。

不過，黃蜂休賽季進行大幅度陣容調整，先後將鮑爾（LaMelo Ball）交易到明尼蘇達灰狼、布里吉斯（Miles Bridges）送往鳳凰城太陽，外界原本普遍不看好球隊新賽季戰力，甚至預測勝場數將從上季下滑。雖然克努佩爾、懷特（Coby White）和威廉斯（Grant Williams）等人都受到傷勢困擾，黃蜂開季仍打出3勝2敗成績，表現不算太差。

目前黃蜂由米勒（Brandon Miller）扛起主要得分重任，他場均攻下25.6分成為隊內得分王；透過鮑爾交易案加盟的里德（Naz Reid）則以場均17分8.8籃板緊追在後。不過里德日前對活塞之戰下半場遭到冷凍，總教練李（Charles Lee）則指出，他的表現未達球隊標準。