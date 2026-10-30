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NBA／米契爾兩度錯失追平出手 老鷹3人得分破20分斷騎士3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
米契爾末節兩度追平三分失手，騎士3連勝遭終止。 法新社
米契爾末節兩度追平三分失手，騎士3連勝遭終止。 法新社

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近期拉出一波3連勝的騎士，今天作客3連敗的老鷹主場，在首節靠著多點開花的攻勢一度取得領先，但二、三節老鷹火力全開，兩節合計攻下73分逆轉戰局，儘管騎士在末節一度縮小差距，但比賽最後階段米契爾（Donovan Mitchell）兩次追平比數的三分球都未能命中，最終老鷹就以114：111險勝騎士，終止3連敗。

今年開幕戰不敵76人後拉出3連勝的騎士，今天作客老鷹主場卻踢到鐵板，首節身為地主的老鷹雖然出現慢熱的狀況，在該節僅有16分進帳，不過第二節老鷹不僅找回進攻手感，還在防守端成功限制騎士，回敬一波17：2的攻勢反超前比分。

易籃後，老鷹的團隊攻勢不減反增，尤其是前鋒歐康古（Onyeka Okongwu）單節6次出手命中5球，其中包括投進2記三分球，單節個人進帳14分，前三節打完已經累積拿下25分外帶9籃板。

不過韌性十足的騎士末節也吹起反攻號角，倒數1分45秒哈登（James Harden）完成一次關鍵「三分打」後，米契爾又在倒數42秒三罰俱中，雙方回到僅剩1分差距，儘管歐康古隨後抓下關鍵進攻籃板後補進，但僅花不到8秒米契爾又上籃得手，讓雙方回到1分差。

比賽倒數15秒，老鷹亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）兩罰俱中後，騎士最後一波進攻，米契爾兩次三分球出手都彈框而出，最終老鷹就以3分差距險勝，終止近期3連敗，也中斷騎士3連勝，也是在主場對戰騎士的5連勝。

老鷹今天共計3人得分在20分以上，包括歐康古29分、12籃板，亞歷山大-華克25分，維金斯（Aaron Wiggins）20分、7籃板，球隊一哥強森（Jalen Johnson）則有17分、8籃板、7助攻。至於騎士則以哈登24分最佳，米契爾22分。

米契爾 NBA 老鷹

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