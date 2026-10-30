NBA／傳太陽休息室剛開季就茶壺風暴！美媒點原因：缺乏控衛

太陽隊球星布克（Devin Booker）上一場對雷霆隊只拿3分，知名記者海恩斯（Chris Haynes）爆料，太陽內部不滿情緒爆發，主因是缺乏能組織的控球後衛。

海恩斯在節目中透露，「我打了幾通電話，向一些消息人士打聽情況，結果發現太陽休息室內部不滿情緒正逐漸升高。原因其實很簡單，就是這支球隊陣容，缺少一名能有效組織進攻的控衛。」

不過海恩斯也補充，目前尚不清楚太陽球團是否已準備採取行動，解決這個問題。布克上一場對雷霆只出手7次命中1球，這是布克自2023年11月以來，首次在沒受傷或提前退場的情況下，單場得分個位數。

布克賽後受訪時，暗示球隊必須改變，「我必須找到更好的方式，讓自己在進攻端更積極。我們必須更有創意，想辦法讓我在不同位置接到球，這樣我才能做我最擅長的事。」

格林（Jalen Green，右）新賽季改打控衛。 法新社

太陽目前陣中只有格里斯佩（Collin Gillespie）算控衛，休賽季讓格林（Jalen Green）改打控衛，但格林過去就常被質疑球商差，開季3場看起來效果也不好。太陽本季先發組合是布克、格林、布魯克斯（Dillon Brooks）、布里吉斯（Miles Bridges）與馬魯亞奇（Khaman Maluach），沒有傳統控衛，淨效率值（Net Rating）為 -48.2非常慘淡。

事實上，太陽上季也沒控衛，仍打出西區第7佳績，但格林缺陣時太陽勝率反而較高。太陽總教練奧特（Jordan Ott）今天被問到是否會繼續讓格林擔任控衛，他說，「我們必須繼續堅持從訓練營開始就不斷強調的事，因為例行賽開打前，我們確實看到取得成效。我們還需要多給這套打法幾場時間，保持耐心，不只進攻端，防守端也是。」

值得一提的是，布克職業生涯很少有搭配傳統控衛，只和盧比歐（Ricky Rubio）短暫配合1季，2020年太陽在泡泡園區8勝0敗，差點上演晉級奇蹟。另外就是和「控衛之神」保羅（Chris Paul）搭配3季，2021年殺進總冠軍賽，最終2：4輸給公鹿隊，無緣隊史首冠。因此外界認為，給布克一名控衛搭檔，才能徹底解放他的能力。

前陣子布魯克斯力挺太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia），並暗酸杜蘭特（Kevin Durant），「感謝伊許比亞在我來之前，就把休息室的臭味徹底清除乾淨。」如今傳出太陽休息室氣氛不佳，如果消息屬實，會顯得格外諷刺。