NBA／無懼球星傷兵潮 開幕週收視創2012年來新高、尼克76人對決寫歷史

NBA新賽季開幕週收視開出紅盤，聯盟公布2026-27賽季開幕週9場全美轉播賽事，平均吸引324萬名觀眾收看，較去年同期成長15％，創下2012年以來最佳開幕週收視表現。不過其實開季第一週接連傳出多名球星傷情，包含明尼蘇達灰狼愛德華（Anthony Edwards）、奧克拉荷馬雷霆威廉斯（Jalen Williams）等人都因傷缺陣，收視率卻還能開出紅盤，實屬不易。

NBA開幕週賽事在美國時間10月20日到23日登場，透過NBC、Peacock、ABC、ESPN及亞馬遜Prime Video等平台轉播，9場比賽平均收視達324萬人，創下2012年以來同期新高。這也是聯盟連續第二年收視明顯成長，2025-26賽季整體收視較前一年增加16％。

開幕日當天，兩場全美轉播賽事平均吸引590萬人收看，其中紐約尼克與費城76人晚間黃金時段對決，平均收視高達771萬人，創下NBA史上開幕夜黃金時段單場收視新高。至於今年新增的下午3點由波士頓塞爾提克迎戰底特律活塞的場次，也吸引250萬名觀眾收看。

雖然下午場的收視與黃金時段仍有差距，但前ESPN高層認為，這類安排未來可能成為更多運動賽事的新選擇，因為秋季賽程中，白天時段目前還有不少空檔，或許能讓更多聯盟嘗試將例行賽安排在午後進行。

其他轉播平台方面，ESPN開幕週4場比賽平均收視為230萬人，以76人對克里夫蘭騎士之戰最受歡迎，吸引250萬人收看；Prime Video則在星期五的兩場比賽平均吸引214萬人觀看，較去年同期開幕轉播成長83％。

然而，收視佳績背後，球星傷兵問題同樣不容忽視。灰狼當家球星愛德華開季首戰對邁阿密熱火狂砍45分，卻因右膝傷勢接受關節鏡手術，預計可能缺席2個月；雷霆威廉斯則左腳踝脫臼併腓骨骨折，很可能整季報銷。同場比賽，隊友華勒斯（Cason Wallace）左肩盂唇撕裂，預計也會缺席本季大部分賽事。

此外，印第安納溜馬主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在上一季缺席後，原本期待新球季重返賽場，卻又因腿後肌拉傷，預計至少得休2週。其他球星包含奧蘭多魔術班切羅（Paolo Banchero）、洛杉磯快艇雷納德（Kawhi Leonard）和曼菲斯灰熊傑克森（Jaren Jackson Jr.），也都因傷預計至少缺席數週。