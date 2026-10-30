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NBA／楊瀚森上季場均2.2分、1.5籃板 拓荒者仍執行合約球隊選項
拓荒者隊今天宣布，執行中國長人楊瀚森合約第3年球隊選項，也執行主力中鋒克林根（Donovan Clingan）第4年球隊選項，同時將楊瀚森從發展聯盟召回。
楊瀚森去年選秀首輪第16順位意外中選，簽下4年2139萬美元的新秀合約，拓荒者決定執行第3年的486萬美元。
楊瀚森上季在NBA出賽43場，場均只出戰7分鐘，得到2.2分1.5籃板，投籃命中率31%，三分命中率11.9%，表現可說是差強人意。
拓荒者本季開幕戰打爆太陽隊，楊瀚森獲得12分鐘上場機會，得到5分3籃板。日前被下放到發展聯盟，今天又被召回。值得一提的是，拓荒者替補中鋒威廉斯（Robert Williams III）今天因傷缺陣，拓荒者賽前3勝0敗，對手是4勝0敗的灰熊隊。
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