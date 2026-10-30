NBA／愛德華右膝手術成功得休2個月 恐影響年度獎項和頂薪資格

前一場比賽交手金州勇士因傷缺席的明尼蘇達灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）右膝傷勢需要動刀，球團今天（30日）宣布，他已經順利完成右膝關節鏡手術，預估可能需要休養約2個月，這不僅將使得灰狼戰力受到影響，他也可能因為未達65場出賽門檻，錯失角逐年度獎項和超級頂薪合約的資格。

灰狼表示，愛德華於美國時間29日在明尼蘇達的診所接受手術，由班奈特（Craig Bennett）醫生執刀，進行關節鏡清創手術，主要目的是移除膝關節內增厚或壞死的組織。球團強調，手術過程順利，預計愛德華能夠完全康復。

25歲的愛德華開季展現火燙手感，前4場比賽平均攻下33.3分，暫居聯盟得分榜第二名，僅次於洛杉磯湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）的36分。灰狼開季也打出3勝1敗佳績，不過愛德華因傷缺席對上勇士的比賽，球隊最終吞敗，戰績下滑到3勝2敗。

若按照預期的缺陣約2個月，愛德華恐怕難以達到年度獎項規定的出賽65場門檻，包含年度最佳陣容、年度最佳防守球員及年度MVP等獎項都。此外，65場出賽門檻也和球員能否取得超級頂薪續約資格有關。

在愛德華缺陣期間，灰狼得仰賴其他球員挺身而出，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）目前以場均15.8分6.6籃板，暫居隊內第二得分手。灰狼休賽季也進行陣容調整，送走蘭德爾（Julius Randle）與里德（Naz Reid），並迎來庫明加（Jonathan Kuminga）和鮑爾（LaMelo Ball）。

灰狼上季闖進西區次輪，最終系列賽2比4不敵聖安東尼奧馬刺。愛德華茲上季繳出場均28.8分5籃板3.7助攻，生涯第4度入選明星賽，並曾在今年1月對上馬刺時狂轟生涯新高55分。

有趣的是，愛德華本人似乎也沒有放過65場出賽門檻這個話題。運動品牌近日釋出一段宣傳影片，由愛德華茲與馬多克斯（Nick Maddox）主持「雙胞胎徵選」，打算找人假扮愛德華茲，替他完成65場出賽的門檻。影片中一群參賽者各自展現尷尬的運球技巧，甚至有人大秀說謊本領，還不忘調侃灰狼西區宿敵丹佛金塊。影片文案還拿聯盟規定開玩笑寫道：「無論如何都要打滿65場，相信這件事。」