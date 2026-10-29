NBA／灰狼輸球還爆板凳風波！小鮑爾、庫明加找「13投0中」長人激動溝通

少了球隊頭號得分手愛德華（Anthony Edwards）的首場比賽，灰狼今日便在主場以114：119不敵勇士。然而引人關注的是，比賽期間「球三弟」小鮑爾（LaMelo Ball）與庫明加（Jonathan Kuminga）被拍到在板凳席激動地對中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）說話，後者則始終坐著聆聽，相關畫面也迅速引發熱議。

灰狼此役開賽就陷入苦戰，面對柯瑞（Stephen Curry）領軍的勇士，上半場以48：64落後16分，最多更一度落後24分。儘管灰狼在下半場展開反撲，靠著庫明加與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）持續追分，末節甚至一度將差距縮小至4分，最終仍無力逆轉，吞下2連敗。

不過根據《ESPN》澳洲及紐西蘭官方社群轉發畫面，小鮑爾與庫明加在一次暫停期間，神情激動地與坐在板凳席上的戈貝爾交談，兩人不斷做出手勢，戈貝爾則沒有明顯回應。

儘管畫面並未收錄完整對話內容，無法確認兩人究竟說了什麼，但外界普遍認為，這可能與球隊場上表現及攻守配合有關。

事實上，戈貝爾此役表現相當低迷，出賽20分鐘，4投0中，僅靠罰球拿下1分、4籃板及1助攻，更尷尬的是，戈貝爾連兩戰合計13次出手全落空。

然而，小鮑爾自身的狀況也不理想，全場11投僅3中，包含三分球8投2中，拿下8分、4籃板及8助攻，卻發生多達6次失誤。相較之下，庫明加面對前東家勇士繳出20分、3籃板及5助攻，成為灰狼全隊得分最高的球員。