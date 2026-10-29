快訊

曼谷機場跑道塌陷！華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

西班牙高鐵追撞68死 座位避開頭尾車廂最安全？專家揭殘酷真相

「蔡康永是個聰明人」台北市長選情白熱化 胡瓜罕見表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／灰狼輸球還爆板凳風波！小鮑爾、庫明加找「13投0中」長人激動溝通

聯合新聞網／ 綜合報導
小鮑爾與庫明加被拍到在板凳席激動對戈貝爾說話。 美聯社
小鮑爾與庫明加被拍到在板凳席激動對戈貝爾說話。 美聯社

少了球隊頭號得分手愛德華Anthony Edwards）的首場比賽，灰狼今日便在主場以114：119不敵勇士。然而引人關注的是，比賽期間「球三弟」小鮑爾（LaMelo Ball）與庫明加（Jonathan Kuminga）被拍到在板凳席激動地對中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）說話，後者則始終坐著聆聽，相關畫面也迅速引發熱議。

灰狼此役開賽就陷入苦戰，面對柯瑞Stephen Curry）領軍的勇士，上半場以48：64落後16分，最多更一度落後24分。儘管灰狼在下半場展開反撲，靠著庫明加與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）持續追分，末節甚至一度將差距縮小至4分，最終仍無力逆轉，吞下2連敗。

不過根據《ESPN》澳洲及紐西蘭官方社群轉發畫面，小鮑爾與庫明加在一次暫停期間，神情激動地與坐在板凳席上的戈貝爾交談，兩人不斷做出手勢，戈貝爾則沒有明顯回應。

儘管畫面並未收錄完整對話內容，無法確認兩人究竟說了什麼，但外界普遍認為，這可能與球隊場上表現及攻守配合有關。

事實上，戈貝爾此役表現相當低迷，出賽20分鐘，4投0中，僅靠罰球拿下1分、4籃板及1助攻，更尷尬的是，戈貝爾連兩戰合計13次出手全落空。

然而，小鮑爾自身的狀況也不理想，全場11投僅3中，包含三分球8投2中，拿下8分、4籃板及8助攻，卻發生多達6次失誤。相較之下，庫明加面對前東家勇士繳出20分、3籃板及5助攻，成為灰狼全隊得分最高的球員。

愛德華 小鮑爾 灰狼 Rudy Gobert Jonathan Kuminga 勇士 Stephen Curry 柯瑞 Anthony Edwards

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／柯瑞狂砍44分率勇士險勝灰狼 不忘關心奧運戰友愛德華傷勢

勇士今天在客場以119：114險勝灰狼，陣中球星柯瑞（Stephen Curry）火力全開，轟下全場最高的44分，率領球隊挺住末節反撲，艱難帶走勝利，賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）對柯瑞的表現讚不絕口，直言當他手感火熱時，自己早已不再感到驚訝。

NBA／Round2誰怕誰！勇士菜鳥痛批唐西奇「軟蛋爛招」戰前再喊：超期待交手

勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在開幕戰爆發激烈口角後，如今兩隊將於周六再度交手，然而這名24歲菜鳥絲毫沒有退縮，更在勇士擊敗灰狼後，表示非常期待與唐西奇的對決。

NBA／史上第2人誕生！約柯奇200次大三元擊潰鵜鶘 超越衛少僅差10場

金塊今日靠著當家球星約柯奇（Nikola Jokic）繳出21分、13籃板、10助攻的表現，完成生涯例行賽第200次「大三元」，成為繼衛斯特布魯克（Russell Westbrook）後，史上第2位達成此里程碑的球員，再加上穆雷（Jamal Murray）攻下全隊最高23分，最終球隊以104：91擊敗鵜鶘。

NBA／灰狼輸球還爆板凳風波！小鮑爾、庫明加找「13投0中」長人激動溝通

少了球隊頭號得分手愛德華（Anthony Edwards）的首場比賽，灰狼今日便在主場以114：119不敵勇士。然而引人關注的是，比賽期間「球三弟」小鮑爾（LaMelo Ball）與庫明加（Jonathan Kuminga）被拍到在板凳席激動地對中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）說話，後者則始終坐著聆聽，相關畫面也迅速引發熱議。

NBA／花12億買笑容？勇士波爾辛吉斯出國「看牙」網眾怒：上班病假出去玩

勇士長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因健康問題持續缺陣，本季至今尚未出賽，甚至傳出球團已開始探索交易可能性。沒想到，近日卻出現他於西班牙接受牙科治療的消息，相關照片曝光後，立刻引發勇士球迷不滿，甚至有人諷刺，「忙著做牙齒貼片，而不是搶籃板。」

NBA／例行賽真的太多？單日79人列傷病名單 20年數據揭「驚人真相」

儘管NBA新賽季才剛開打，聯盟卻已陷入嚴重傷兵潮，包括灰狼愛德華（Anthony Edwards）、雷霆威廉斯（Jalen Williams）、暴龍雷納德（Kawhi Leonard）及溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）等球星接因傷缺陣。根據統計，10月29日全聯盟共有79名球員被列入當天比賽的傷病名單，約占聯盟球員總數15%，也讓外界開始關注，現今NBA的比賽強度是否已超出球員身體負荷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。