NBA／Round2誰怕誰！勇士菜鳥痛批唐西奇「軟蛋爛招」戰前再喊：超期待交手

勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在開幕戰爆發激烈口角後，如今兩隊將於周六再度交手，然而這名24歲菜鳥絲毫沒有退縮，更在勇士擊敗灰狼後，表示非常期待與唐西奇的對決。

「絕對期待！當然期待，其他的我周五再說。」倫德伯格面對記者訪問，不僅毫不猶豫，更面帶笑容回應。

回顧本季開幕戰，當時迎來NBA生涯首秀的倫德伯格，被賦予防守唐西奇的重任。兩人在比賽中多次發生肢體碰撞與言語交鋒，唐西奇更曾利用假動作製造犯規，讓倫德伯格相當不滿，雙方的垃圾話攻防也愈演愈烈，最終倫德伯格還因此領到技術犯規。

儘管勇士最終以22分差距吞敗，倫德伯格賽後仍毫不客氣地批評唐西奇，直言過去看他的比賽精華時，原本對這名超級球星抱持高度敬意，但真正交手後，卻對他不斷向裁判抱怨、試圖製造犯規的行為感到失望。

「我原本非常尊敬他，因為以前我其實沒經常看NBA，大多只是看精華，看到他不斷擊敗對手的精彩表現，但現在親自上場和他對抗，看他整場比賽不斷抱怨、向裁判碎碎念，已經完全失去我對他的尊重。」倫德伯格當時說道。

當時倫德伯格甚至對唐西奇罵，「這他X的根本是軟蛋的爛招。」唐西奇則一邊大笑一邊拍手，兩人最後在裁判與其他球員介入下被隔開。倫德伯格繼續說，「好啦，你成功要到犯規，恭喜你，結果你還跑來對我嗆聲，好像自己完成什麼了不起的事一樣。拜託老兄，這種行為真的有夠遜。」

「我想這大概就是NBA的樣子。一大堆假摔、一大堆故意製造犯規，還有一堆人不斷拜託裁判吹哨。對我來說，這真是一場很有意思的NBA首戰。」

倫德伯格更透露，自己在場上不斷向唐西奇嗆聲，強調對方根本無法在自己面前得分。然而，唐西奇最終攻下28分、8籃板及7助攻，還在上半場結束前投進一記接近半場距離的壓哨球，並朝倫德伯格露出笑容，為兩人的對決增添火藥味。

不過，倫德伯格並非只有嘴上功夫。開幕戰之後，他先是在面對金塊的比賽中狂轟31分、12籃板及6助攻，幫助勇士以134：114取得本季首勝，接著又在對灰狼一戰攻下26分、9籃板，與轟下44分的柯瑞（Stephen Curry）攜手率隊以119：114獲勝，拿下2連勝。

截至目前為止，倫德伯格開季前5場比賽場均繳出22.6分、9.2籃板及4助攻，展現驚人的即戰力，也讓他成為勇士開季最受矚目的新秀之一。