快訊

曼谷機場跑道塌陷！華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

西班牙高鐵追撞68死 座位避開頭尾車廂最安全？專家揭殘酷真相

「蔡康永是個聰明人」台北市長選情白熱化 胡瓜罕見表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／花12億買笑容？勇士波爾辛吉斯出國「看牙」網眾怒：上班病假出去玩

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士長人波爾辛吉斯出現西班牙接受牙科治療，立刻引發勇士球迷不滿。 取自牙醫社群。
勇士長人波爾辛吉斯出現西班牙接受牙科治療，立刻引發勇士球迷不滿。 取自牙醫社群。

勇士長人波爾辛吉斯Kristaps Porzingis）因健康問題持續缺陣，本季至今尚未出賽，甚至傳出球團已開始探索交易可能性。沒想到，近日卻出現他於西班牙接受牙科治療的消息，相關照片曝光後，立刻引發勇士球迷不滿，甚至有人諷刺，「忙著做牙齒貼片，而不是搶籃板。」

根據《NBA Central》轉發的消息，西班牙馬貝拉一名牙醫佩雷拉（Bruno Pereira）在社群分享與波爾辛吉斯的合照，並寫道，「很高興再次為一位冠軍球員提供治療。很開心波爾辛吉斯來到診所。他不只是NBA冠軍球員，也是一位紳士，更證明了高個子也能擁有燦爛笑容。」

照片曝光後，不少勇士球迷質疑，波爾辛吉斯無法參與球隊訓練及比賽，卻能遠赴西班牙處理牙齒問題，認為他的行程安排令人難以理解。

其中一名網友諷刺，「忙著做牙齒貼片，而不是搶籃板。」另有人表示，「勇士正在客場對灰狼奮戰，這傢伙卻拿著球隊薪水，在馬貝拉弄牙齒。」甚至有人質疑，「你整個休賽季都有時間，為什麼偏偏現在才做？」

還有球迷將他的行為比喻成請病假卻在社群平台發布出遊照片的上班族，甚至有人直言，如果自己是球隊總經理，看到這種情況恐怕也會感到不滿，希望勇士盡快處理他的合約。

現年31歲的波爾辛吉斯，過去幾個球季飽受傷病困擾，他曾透露自己罹患姿勢性心搏過速症候群（POTS），這是一種影響自律神經調節的疾病，可能在站立時出現心跳加速、頭暈及疲倦等症狀。今年休賽季，他才與勇士簽下2年4000萬美元（約新台幣12.8億元）的續約合約，原本期待能與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）攜手奮戰，卻因健康狀況再度陷入缺賽困境。

波爾辛吉斯代表勇士出賽15場，場均繳出16.1分、5.3籃板、2.3助攻及1.1火鍋。

波爾辛吉斯 NBA 勇士 西班牙 Kristaps Porzingis 照片 牙齒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／柯瑞狂砍44分率勇士險勝灰狼 不忘關心奧運戰友愛德華傷勢

勇士今天在客場以119：114險勝灰狼，陣中球星柯瑞（Stephen Curry）火力全開，轟下全場最高的44分，率領球隊挺住末節反撲，艱難帶走勝利，賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）對柯瑞的表現讚不絕口，直言當他手感火熱時，自己早已不再感到驚訝。

NBA／Round2誰怕誰！勇士菜鳥痛批唐西奇「軟蛋爛招」戰前再喊：超期待交手

勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在開幕戰爆發激烈口角後，如今兩隊將於周六再度交手，然而這名24歲菜鳥絲毫沒有退縮，更在勇士擊敗灰狼後，表示非常期待與唐西奇的對決。

NBA／史上第2人誕生！約柯奇200次大三元擊潰鵜鶘 超越衛少僅差10場

金塊今日靠著當家球星約柯奇（Nikola Jokic）繳出21分、13籃板、10助攻的表現，完成生涯例行賽第200次「大三元」，成為繼衛斯特布魯克（Russell Westbrook）後，史上第2位達成此里程碑的球員，再加上穆雷（Jamal Murray）攻下全隊最高23分，最終球隊以104：91擊敗鵜鶘。

NBA／灰狼輸球還爆板凳風波！小鮑爾、庫明加找「13投0中」長人激動溝通

少了球隊頭號得分手愛德華（Anthony Edwards）的首場比賽，灰狼今日便在主場以114：119不敵勇士。然而引人關注的是，比賽期間「球三弟」小鮑爾（LaMelo Ball）與庫明加（Jonathan Kuminga）被拍到在板凳席激動地對中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）說話，後者則始終坐著聆聽，相關畫面也迅速引發熱議。

NBA／花12億買笑容？勇士波爾辛吉斯出國「看牙」網眾怒：上班病假出去玩

勇士長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因健康問題持續缺陣，本季至今尚未出賽，甚至傳出球團已開始探索交易可能性。沒想到，近日卻出現他於西班牙接受牙科治療的消息，相關照片曝光後，立刻引發勇士球迷不滿，甚至有人諷刺，「忙著做牙齒貼片，而不是搶籃板。」

NBA／例行賽真的太多？單日79人列傷病名單 20年數據揭「驚人真相」

儘管NBA新賽季才剛開打，聯盟卻已陷入嚴重傷兵潮，包括灰狼愛德華（Anthony Edwards）、雷霆威廉斯（Jalen Williams）、暴龍雷納德（Kawhi Leonard）及溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）等球星接因傷缺陣。根據統計，10月29日全聯盟共有79名球員被列入當天比賽的傷病名單，約占聯盟球員總數15%，也讓外界開始關注，現今NBA的比賽強度是否已超出球員身體負荷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。