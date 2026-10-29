NBA／花12億買笑容？勇士波爾辛吉斯出國「看牙」網眾怒：上班病假出去玩

勇士長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因健康問題持續缺陣，本季至今尚未出賽，甚至傳出球團已開始探索交易可能性。沒想到，近日卻出現他於西班牙接受牙科治療的消息，相關照片曝光後，立刻引發勇士球迷不滿，甚至有人諷刺，「忙著做牙齒貼片，而不是搶籃板。」

根據《NBA Central》轉發的消息，西班牙馬貝拉一名牙醫佩雷拉（Bruno Pereira）在社群分享與波爾辛吉斯的合照，並寫道，「很高興再次為一位冠軍球員提供治療。很開心波爾辛吉斯來到診所。他不只是NBA冠軍球員，也是一位紳士，更證明了高個子也能擁有燦爛笑容。」

照片曝光後，不少勇士球迷質疑，波爾辛吉斯無法參與球隊訓練及比賽，卻能遠赴西班牙處理牙齒問題，認為他的行程安排令人難以理解。

其中一名網友諷刺，「忙著做牙齒貼片，而不是搶籃板。」另有人表示，「勇士正在客場對灰狼奮戰，這傢伙卻拿著球隊薪水，在馬貝拉弄牙齒。」甚至有人質疑，「你整個休賽季都有時間，為什麼偏偏現在才做？」

還有球迷將他的行為比喻成請病假卻在社群平台發布出遊照片的上班族，甚至有人直言，如果自己是球隊總經理，看到這種情況恐怕也會感到不滿，希望勇士盡快處理他的合約。

現年31歲的波爾辛吉斯，過去幾個球季飽受傷病困擾，他曾透露自己罹患姿勢性心搏過速症候群（POTS），這是一種影響自律神經調節的疾病，可能在站立時出現心跳加速、頭暈及疲倦等症狀。今年休賽季，他才與勇士簽下2年4000萬美元（約新台幣12.8億元）的續約合約，原本期待能與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）攜手奮戰，卻因健康狀況再度陷入缺賽困境。

波爾辛吉斯代表勇士出賽15場，場均繳出16.1分、5.3籃板、2.3助攻及1.1火鍋。