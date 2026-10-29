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NBA／史上第2人誕生！約柯奇200次大三元擊潰鵜鶘 超越衛少僅差10場

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊約柯奇完成生涯例行賽第200次「大三元」，成為繼衛斯特布魯克後，第2位達成此里程碑的球員。 法新社
金塊約柯奇完成生涯例行賽第200次「大三元」，成為繼衛斯特布魯克後，第2位達成此里程碑的球員。 法新社

本場賽事

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金塊今日靠著當家球星約柯奇Nikola Jokic）繳出21分、13籃板、10助攻的表現，完成生涯例行賽第200次「大三元」，成為繼衛斯特布魯克Russell Westbrook）後，史上第2位達成此里程碑的球員，再加上穆雷（Jamal Murray）攻下全隊最高23分，最終球隊以104：91擊敗鵜鶘

金塊開賽便展現強大進攻火力，穆雷首節前3次出手皆是三分球，且全命中，單節團隊投籃命中率更高達62%，並以37：18進入第2節，隨後金塊持續擴大優勢，一度將領先拉開至22分，最終帶著57：45領先進入下半場。

然而，鵜鶘並未就此放棄，威廉森（Zion Williamson）積極衝擊禁區，帶領球隊逐漸縮小差距，讓金塊僅以6分領先進入末節；末節鵜鶘更持續反撲，威廉森命中三分球後，一度將比分追至83：88。所幸穆雷挺身而出連拿5分，布勞恩（Christian Braun）也接連命中關鍵外線，幫助金塊以13分差收下勝利。

值得一提的是，約柯奇目前在NBA例行賽大三元排行榜第2，僅次於衛斯特布魯克的209次，距離追平歷史第一還差9次，再完成10次就能獨居榜首。

此外，約柯奇達成200次大三元僅花814場例行賽，反觀衛斯特布魯克直到2024年11月、生涯第1175場才達成，當時他正好效力金塊，與約柯奇並肩作戰。

事實上，約柯奇上季就曾締造單季34次大三元的驚人成績，本季開賽前4戰又完成2次，目前場均繳出22分、10.5籃板及9助攻。

目前NBA歷史大三元排行榜中，衛斯特布魯克以209次位居第一，約基奇200次排名第2，「大O」羅伯森（Oscar Robertson）181次排名第3，「魔術強森」（Magic Johnson）138次排名第4，76人詹姆斯（LeBron James）則以125次排名第5，也是現役除了約柯奇之外，唯一累積超過100次大三元的球員。

本場比賽，約柯奇13投8中，罰球5投全中，繳出21分、13籃板及10助攻，穆雷19投9中，包含5記三分球，攻下23分，戈登（Aaron Gordon）貢獻15分、11籃板，布勞恩也拿下15分。

鵜鶘方面，威廉森14投10中，攻下全場最高25分、5籃板及2助攻，新秀昆恩（Derik Queen）則替補貢獻11分、12籃板，仍無法阻止球隊吞下開季4連敗，成為聯盟開季尚未贏球的隊伍之一。

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