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NBA／例行賽真的太多？單日79人列傷病名單 20年數據揭「驚人真相」

聯合新聞網／ 綜合報導
10月29日全聯盟共有79名球員被列入當天比賽的傷病名單，約占聯盟球員總數15%。 路透
10月29日全聯盟共有79名球員被列入當天比賽的傷病名單，約占聯盟球員總數15%。 路透

儘管NBA新賽季才剛開打，聯盟卻已陷入嚴重傷兵潮，包括灰狼愛德華（Anthony Edwards）、雷霆威廉斯（Jalen Williams）、暴龍雷納德Kawhi Leonard）及溜馬哈利伯頓Tyrese Haliburton）等球星接因傷缺陣。根據統計，10月29日全聯盟共有79名球員被列入當天比賽的傷病名單，約占聯盟球員總數15%，也讓外界開始關注，現今NBA的比賽強度是否已超出球員身體負荷。

事實上，NBA傷兵問題並非僅發生在本季。運動醫學醫師薩特勒（Brian Sutterer）近日公布一份涵蓋2005–06至2025–26賽季的數據分析，發現聯盟球員因肌肉、骨骼及關節傷勢缺賽的比例，已從20年前的10.8%攀升至21.2%，幾乎增加一倍。

其中，平均每場出賽至少20分鐘的主要輪替球員，過去每季平均因傷缺席7.5場，如今已增加至15.4場，顯示傷病影響並非僅限於明星球員。

更值得注意的是，球員缺賽增加的主因，並非每次傷勢都變得更加嚴重，而是受傷缺賽的頻率明顯提高。統計顯示，主要輪替球員每季平均因傷缺賽的次數，從0.9次增加至3.2次，成長超過3倍，但每次傷勢平均缺賽場數，卻從8場下降至4.4場。

不過，重大傷勢同樣呈現增加趨勢。以至少缺席20場的傷勢為例，2005至2012年間，每千次球員出賽約發生1.7次，到了2019至2026年間則增加至2.8次，成長約65%。

至於前十字韌帶（ACL）及阿基里斯腱撕裂等嚴重傷勢，平均每季發生次數也從4.6次增加至6.3次，但由於每年案例數量較少，目前仍不足以認定存在明確的長期上升趨勢。

面對聯盟日益嚴重的傷兵問題，騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）接受訪問時，提出自己的觀察，認為現代籃球的戰術演變，可能正是球員身體負擔不斷增加的原因之一。

「我們身為教練，確實對球員要求很多。現在比賽強度提高了，戰術也出現改變，防守壓迫變得更加積極，防守者從更遠的位置就開始施壓。」

亞特金森進一步舉例，「想像你以前帶球過半場時，可能完全沒有防守壓力，但現在有人從罰球線附近就開始緊迫盯人，逼得你連續改變方向8次。想想這對身體造成多大的負荷，再把這樣的動作不斷重複。」

「我們知道這些動作會對身體造成負擔，但問題非常複雜，因為你必須跟上對手的比賽強度，他們會不斷向你施壓。教練必須找到適當的要求程度，你不可能要求球員每件事情都做到極致，這是我個人的看法。」

NBA 哈利伯頓 灰狼 Tyrese Haliburton Anthony Edwards 雷納德 Kawhi Leonard 暴龍

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