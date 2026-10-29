NBA／柯瑞狂砍44分率勇士險勝灰狼 不忘關心奧運戰友愛德華傷勢

Stephen Curry 位置 後衛 得分 28.8 籃板 3.75 助攻 3.5 抄截 1.5

勇士今天在客場以119：114險勝灰狼，陣中球星柯瑞（Stephen Curry）火力全開，轟下全場最高的44分，率領球隊挺住末節反撲，艱難帶走勝利，賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）對柯瑞的表現讚不絕口，直言當他手感火熱時，自己早已不再感到驚訝。

此役開局，柯瑞便展現出極強的侵略性，柯爾透露，這是教練組賽前共同制定的戰術意圖，旨在透過全場不斷的掩護跑動，迫使灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）上到高位防守，藉此瓦解對方的禁區護框能力。

柯爾賽後表示，「一旦柯瑞獲得了足夠的空間游走，對方的防守輪轉就會陷入混亂。柯瑞總是在做他一直在做的事情，他的自信心永遠不會動摇，那個傢伙真的太神奇了。」

儘管勇士一度取得多達23分的巨大領先，但在末節卻因失誤增多險些翻盤。柯瑞賽後坦言，這場比賽比預期中更驚險，球隊雖然在開局0勝3敗的低谷後迎來客場2連勝、稍微喘了一口氣，但仍有許多需要改善的空間，「在贏球時吸取教訓，始終是更好的成長方式。」

此外，談到因傷倒下的前奧運隊友愛德華（Anthony Edwards），柯瑞也表達了關心與祝福，「我第一時間給他發了訊息，希望他能全力以赴進行康復。這是一個漫長的賽季，期待他能早日滿血回歸，延續受傷前的火熱狀態。」