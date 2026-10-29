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NBA／狀元郎迪班薩例行賽首秀轟19分 賽後遺憾首顆進球「沒灌成」

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
選秀狀元迪班薩缺席前4戰後迎來例行賽首秀，先發27分鐘攻下19分。 路透
選秀狀元迪班薩缺席前4戰後迎來例行賽首秀，先發27分鐘攻下19分。 路透

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巫師狀元郎迪班薩（AJ Dybantsa）因右腳踝扭傷缺陣開季前4場比賽後，終於在今天客場面對騎士迎來例行賽生涯初登場，儘管他先發出賽27分鐘，高效砍下全隊最高的19分，並寫下隊史自1992年以來最佳的菜鳥初登場紀錄，但巫師仍在下半場遭逆轉，以111：121落敗。

現年19歲的迪班薩在開季前因熱身賽扭傷缺席，此役開賽僅16秒就展現強烈企圖心，從外圍切入突破，雖試圖灌籃遭艾倫（Jarrett Allen）犯規，但仍穩穩罰進生涯前兩分。賽後談到自己的第一球，迪班薩笑著透露：「我本來超想用灌籃作為生涯第一球，還特別跟我爸這樣說，不過能製造犯規、罰進拿分也很酷。」

迪班薩坦言，初登場時難免有些緊張，但只要罰進前兩球後，感覺就和一般比賽沒兩樣。他也提到，陣中明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）在賽前給予他鼓勵，「他告訴我不要想太多，放輕鬆去享受比賽。我覺得他整個人看起來非常冷靜、沉著，上場後也打出很好的能量。」

總教練基夫（Brian Keefe）賽後對子弟兵讚譽有加，「我覺得他表現得太棒了。你可以看到他切入籃框的能力、流暢的傳球判斷，防守端的積極性也十分出色，以第一場比賽來說相當驚豔。」

騎士中鋒艾倫也稱讚，「他能從多個層面得分，無論是切入、中距離還是防守都做得很好，以菜鳥來說他真的面面俱到。」

騎士總教練阿特金森（Kenny Atkinson）賽後則坦言，球隊花了一段時間才意識到這是「不同以往的巫師」，「我們一度落後13分，差點像過去一樣陷入20分落後的苦戰。很高興我們在下半場及時調整，給予對手應有的尊重。」

NBA 艾倫 騎士

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