NBA／這就是「愛德華」精神！灌籃脫臼、帶傷轟47分 隊友盛讚：真正的戰士

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）日前對騎士狂轟47分後，卻因右膝傷勢將接受關節鏡手術，預計將缺席2個月。對此，隊友海蘭德（Bones Hyland）表達敬意，盛讚愛德華即使帶傷仍堅持上場的精神，就像一名「真正的戰士」。

「他就像一名真正的戰士。我認為聯盟很多球員如果遇到這種持續性的傷勢，可能早就選擇休息，但愛德華就是個籃球狂熱者，他總是想待在球場上。」

海蘭德接著說，「你會看到他抱著膝蓋，但他總是立刻站起來，這證明了他的成長背景及堅強個性。無論哪裡受傷，跌倒了就是要重新站起來。我們一定會很想念他，但我相信他不會離開太久，我們會努力守住球隊的戰績。」

事實上，這並非愛德華首次展現強悍的拚戰精神。2024年3月，他曾在對爵士一戰中，隔扣柯林斯（John Collins）完成驚天灌籃，卻因左手撞上對手臉部，導致無名指脫臼。然而，愛德華並未因此退賽，而是趁暫停返回休息室，將手指復位並貼上膠帶後，隨即重返球場，最終攻下32分，率隊以114：104擊敗爵士。

值得一提的是，愛德華本季開賽狀態相當火燙，前4戰場均攻下33.3分，更累積133分寫下灰狼隊史開季前4戰得分紀錄。

灰狼籃球營運總裁康納利（Tim Connelly）則表示，球隊對愛德華術後恢復抱持信心，強調這次傷勢並非半月板撕裂，也不認為會造成長期影響，但實際復出時間仍須等待手術及後續恢復情況才能確認。