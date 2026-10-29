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NBA ／ 比唐西奇更具觀賞性！「旗子哥」攻守太全面 美媒：有老詹、字母哥影子

聯合新聞網／ 綜合報導
提格認為佛雷格比唐西奇更具觀賞性，更與詹姆斯、字母哥相提並論。 路透、美聯社
提格認為佛雷格比唐西奇更具觀賞性，更與詹姆斯、字母哥相提並論。 路透、美聯社

獨行俠19歲狀元佛雷格（Cooper Flagg）進入第2個球季後，不僅開季繳出亮眼表現，更在對熱火一戰寫下NBA歷史紀錄。對此，前NBA球星提格（Jeff Teague）給予高度評價，認為佛雷格比前獨行俠一哥唐西奇Luka Doncic）更具觀賞性，甚至將他與詹姆斯LeBron James）、安戴托昆波Giannis Antetokounmpo）相提並論。

「老兄，你快要成為詹姆斯了！他打球更有觀賞性，因為他會灌籃。說真的，看唐西奇打球沒有那麼刺激，雖然唐西奇很厲害，但有時候看他打球真的會讓人感到不耐煩。」提格在節目《Club 520》中表示。

提格接著指出，佛雷格展現的運動能力及攻守影響力，讓他聯想到另一名超級巨星，「當我看他打球的時候，我會覺得，老兄，他根本就是在打出字母哥那樣的表現。」

事實上，弗拉格本季表現確實亮眼，日前獨行俠作客熱火，他全場繳出29分、11助攻、6籃板、5抄截及3火鍋，率隊以113：109擊敗對手，更成為NBA史上首位單場至少攻下25分、10助攻、5籃板及5抄截的未滿20歲球員。今天更用26分8助攻的表現，率獨行俠送給衛冕軍雷霆賽季首敗。

總計開季前3戰，弗拉格場均攻下25分、6.3助攻及5.3籃板，另有3.7次抄截、1.7次火鍋，暫居聯盟抄截榜首，三分球命中率35.7%，罰球命中率更達90%，投籃命中率達56.5%，有效命中率更高達62%。

除了提格之外，《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）也給予高度評價，認為佛雷格的球風讓他聯想到詹姆斯。他在《NBA Today》節目中表示，「當我們討論聯盟中最全面的球員時，我認為只有少數幾個人能排在他前面。如果你需要他透過擋拆後切入籃下，他能做到；他的防守非常全面，也能自己運球推進、組織進攻。」

「他的耐心讓我看到詹姆斯的影子，當他切入禁區時，也能在人群中完成終結。」柏金斯強調。

《ESPN》知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）更將佛雷格與19歲時的詹姆斯進行比較，認為佛雷格現階段擁有更好的防守能力、較成熟的跳投技術，以及更全面的防守位置適應性。

NBA 唐西奇 佛雷格 安戴托昆波 熱火 詹姆斯 LeBron James Luka Doncic Giannis Antetokounmpo

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