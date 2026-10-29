快訊

深度5公里！14:38高雄桃源地震規模4.0 最大震度3級

賈永婕「立法院不純樸穿搭」爆紅 宣布捐出18萬Dior外套號召公益

中職／林凱威動用旅外球員權利 味全龍：樂見挑戰更高層級舞台

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／ 並非不尊重柯瑞！傳奇主持人告別37年節目 格林盛讚：合作過「最強控衛」

聯合新聞網／ 綜合報導
NBA傳奇主持人強森將結束主持生涯。勇士格林也致敬強森，是自己合作過「最好的控球後衛」，並非對柯瑞不尊重。 路透
NBA傳奇主持人強森將結束主持生涯。勇士格林也致敬強森，是自己合作過「最好的控球後衛」，並非對柯瑞不尊重。 路透

NBA知名節目《Inside the NBA》傳奇主持人強森（Ernie Johnson）今日宣布，將在2026–27賽季結束後卸下工作，結束長達37個球季的主持生涯。對此，勇士前鋒格林Draymond Green）也公開致敬，直言強森是自己合作過「最好的控球後衛」，並特別強調，這番話絕對不是對隊友柯瑞Stephen Curry）的不尊重。

「有機會和強森以及其他人在節目上共事，是非常難得的經驗。我必須說，帶著對所有人的尊重，因為大家都知道我有多支持柯瑞，但強森是我合作過最好的控球後衛。」格林在《The Draymond Green Show》中表示。

「這絕對不是對偉大球員柯瑞的不尊重，強森在節目現場的表現簡直無可挑剔，他能看見所有事情，真的太不可思議了。他真的非常了不起，首先，我要向即將迎來最後一季的他致上最高敬意。」

格林進一步解釋，強森在主持節目時，就像籃球場上的控球後衛，總能掌握整體節奏，知道哪位來賓已許久沒發言，便會適時將話題交給對方；當討論逐漸偏離主題時，也能迅速將節目帶回正軌。

強森自1990年起擔任《Inside the NBA》主持人，長年與巴克利（Charles Barkley）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）及史密斯（Kenny Smith）共同主持節目，憑藉幽默風格與出色的臨場反應，成為NBA最具代表性的電視主持人之一。

不過，現年70歲的強森透過社群媒體宣布，本季將是他主持《Inside the NBA》的最後一個球季。他坦言，這是自己深思熟慮後做出的決定，認為經過37個球季，是時候展開人生的新篇章。

值得一提的是，強森雖然告別《Inside the NBA》，但未來仍會參與NCAA「瘋狂三月」及其他體育轉播工作，持續活躍於體育媒體圈。

NBA Stephen Curry Draymond Green 柯瑞 強森 格林 勇士

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／柯瑞狂砍44分率勇士險勝灰狼 不忘關心奧運戰友愛德華傷勢

勇士今天在客場以119：114險勝灰狼，陣中球星柯瑞（Stephen Curry）火力全開，轟下全場最高的44分，率領球隊挺住末節反撲，艱難帶走勝利，賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）對柯瑞的表現讚不絕口，直言當他手感火熱時，自己早已不再感到驚訝。

NBA／「代罪羔羊」變救世主！阿德巴約登隊史籃板王率熱火開胡

48小時前才被外界當成「代罪羔羊」的阿德巴約（Bam Adebayo），今日便用強勢表現回應質疑，全場攻下本季新高24分、9籃板、3助攻、3抄截，不僅率隊以129：117擊敗老鷹，終結開季4連敗，更成功登上隊史籃板王。

NBA／溫班亞瑪36分領軍OT逆轉爵士 馬刺開季2連敗後3連勝

開季2連敗後拉出2連勝的馬刺隊，今天作客爵士隊主場再度陷入苦戰，馬刺一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在錯過正規賽準絕殺對手的機會下，於延長賽挺身而出搶下關鍵4分，幫助馬刺最終以117：114擊敗爵士，收下3連勝。

NBA／「不敗金身」誰能破？范弗利特連拿15分痛宰公鹿 火箭12季來最強開局

「不敗金身」的火箭今日作客公鹿，儘管陣中兩名中鋒森根（Alperen Sengun）、亞當斯（Steven Adams）及史馬特（Marcus Smart）皆因傷缺陣，仍靠著范弗利特（Fred VanVleet）第3節上演個人得分秀，連續包辦球隊15分，全場攻下24分、6籃板、5助攻及2抄截，搭配湯普森（Amen Thompson）23分，最終以132：100大勝公鹿，成功自2014–15賽季以來，再度開季5連勝。

NBA／例行賽真的太多？單日79人列傷病名單 20年數據揭「驚人真相」

儘管NBA新賽季才剛開打，聯盟卻已陷入嚴重傷兵潮，包括灰狼愛德華（Anthony Edwards）、雷霆威廉斯（Jalen Williams）、暴龍雷納德（Kawhi Leonard）及溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）等球星接因傷缺陣。根據統計，10月29日全聯盟共有79名球員被列入當天比賽的傷病名單，約占聯盟球員總數15%，也讓外界開始關注，現今NBA的比賽強度是否已超出球員身體負荷。

NBA／ 並非不尊重柯瑞！傳奇主持人告別37年節目 格林盛讚：合作過「最強控衛」

NBA知名節目《Inside the NBA》傳奇主持人強森（Ernie Johnson）今日宣布，將在2026–27賽季結束後卸下工作，結束長達37個球季的主持生涯。對此，勇士前鋒格林（Draymond Green）也公開致敬，直言強森是自己合作過「最好的控球後衛」，並特別強調，這番話絕對不是對隊友柯瑞（Stephen Curry）的不尊重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。