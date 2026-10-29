NBA／ 並非不尊重柯瑞！傳奇主持人告別37年節目 格林盛讚：合作過「最強控衛」

NBA知名節目《Inside the NBA》傳奇主持人強森（Ernie Johnson）今日宣布，將在2026–27賽季結束後卸下工作，結束長達37個球季的主持生涯。對此，勇士前鋒格林（Draymond Green）也公開致敬，直言強森是自己合作過「最好的控球後衛」，並特別強調，這番話絕對不是對隊友柯瑞（Stephen Curry）的不尊重。

「有機會和強森以及其他人在節目上共事，是非常難得的經驗。我必須說，帶著對所有人的尊重，因為大家都知道我有多支持柯瑞，但強森是我合作過最好的控球後衛。」格林在《The Draymond Green Show》中表示。

「這絕對不是對偉大球員柯瑞的不尊重，強森在節目現場的表現簡直無可挑剔，他能看見所有事情，真的太不可思議了。他真的非常了不起，首先，我要向即將迎來最後一季的他致上最高敬意。」

格林進一步解釋，強森在主持節目時，就像籃球場上的控球後衛，總能掌握整體節奏，知道哪位來賓已許久沒發言，便會適時將話題交給對方；當討論逐漸偏離主題時，也能迅速將節目帶回正軌。

強森自1990年起擔任《Inside the NBA》主持人，長年與巴克利（Charles Barkley）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）及史密斯（Kenny Smith）共同主持節目，憑藉幽默風格與出色的臨場反應，成為NBA最具代表性的電視主持人之一。

不過，現年70歲的強森透過社群媒體宣布，本季將是他主持《Inside the NBA》的最後一個球季。他坦言，這是自己深思熟慮後做出的決定，認為經過37個球季，是時候展開人生的新篇章。

值得一提的是，強森雖然告別《Inside the NBA》，但未來仍會參與NCAA「瘋狂三月」及其他體育轉播工作，持續活躍於體育媒體圈。