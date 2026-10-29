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NBA／溫班亞瑪36分領軍OT逆轉爵士 馬刺開季2連敗後3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪轟下36分、14籃板，帶領馬刺在延長賽以117：114逆轉爵士，收下3連勝。 法新社
溫班亞瑪轟下36分、14籃板，帶領馬刺在延長賽以117：114逆轉爵士，收下3連勝。 法新社

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開季2連敗後拉出2連勝的馬刺隊，今天作客爵士隊主場再度陷入苦戰，馬刺一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在錯過正規賽準絕殺對手的機會下，於延長賽挺身而出搶下關鍵4分，幫助馬刺最終以117：114擊敗爵士，收下3連勝。

身為今年季前總管調查最被看好的奪冠熱門球隊，馬刺開季後卻接連在主場不敵雷霆隊與火箭隊，但隨著溫班亞瑪的手感持續加溫，他們又先後擊敗獨行俠隊與快艇隊收下2連勝。

今天馬刺則是作客鹽湖城出戰爵士，兩支年輕勁旅也再度激盪出激烈火花，上半場爵士年輕後場火力全開，包括喬治（Keyonte George）、貝利（Ace Bailey）與今年選秀榜眼彼特森（Darryn Peterson）得分都來到雙位數，與溫班亞瑪的21分互別苗頭，爵士也取得4分領先。

下半場兩隊持續拉鋸，馬刺在四節最後2分50秒時雖然一度取得5分領先，但爵士先是森薩博（Brice Sensabaugh）命中三分球，少主喬治（Keyonte George）也在倒數41秒上籃追平比數，反觀馬刺溫班亞瑪在最後31秒的單打翻身跳投彈框而出，兩隊也進入延長賽。

在雙方都錯失了絕殺對手的機會後，延長賽爵士森薩博先是投進三分球打破僵局，但馬刺接下來卻由溫班亞瑪領軍打出一波12：0的攻勢，澆熄了爵士反撲氣燄，最終馬刺就以6分差距收下3連勝。

馬刺今天以溫班亞瑪攻下36分、14籃板表現最佳，瓦賽爾（Devin Vassell）則有21分進帳。爵士喬治攻下31分，貝利19分，彼得森18分，森薩博則是投進4記三分球拿下16分。

溫班亞瑪 馬刺 NBA

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