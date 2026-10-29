NBA／「不敗金身」誰能破？范弗利特連拿15分痛宰公鹿 火箭12季來最強開局

開季保持「不敗金身」的火箭今日作客公鹿，儘管陣中兩名中鋒森根（Alperen Sengun）、亞當斯（Steven Adams）及史馬特（Marcus Smart）皆因傷缺陣，仍靠著范弗利特（Fred VanVleet）第3節上演個人得分秀，連續包辦球隊15分，全場攻下24分、6籃板、5助攻及2抄截，搭配湯普森（Amen Thompson）23分，最終以132：100大勝公鹿，自2014–15賽季後再度開季5連勝。

火箭開賽便展現強烈企圖心，儘管首節以23：21取得些微領先，進入第2節便打出一波8：0攻勢，加上湯普森持續透過切入撕裂公鹿防線，卡佩拉（Clint Capela）也在禁區提供支援，幫助火箭單節打出34：14的猛烈攻勢，以57：35進入下半場。反觀公鹿進攻端持續低迷，上半場三分球24投僅4中，甚至在第2節陷入長達4分鐘的得分荒。

易籃後，范弗利特更上演個人得分秀，透過外線投射、切入及罰球不斷撕裂防線，連續包辦球隊15分，其中面對哈克斯防守，更以變向運球晃開對手後，直接命中後撤步三分，最終以32分差距輕取公鹿。

火箭全場投籃命中率高達54.8%，三分球38投17中，命中率達44.7%，反觀公鹿投籃命中率僅40.2%，外線41投12中，三分球命中率不到3成，成為雙方比分懸殊的關鍵。

團隊數據方面，火箭范弗利特14投7中，包含4記三分球，攻下24分、5助攻，湯普森16投10中，繳出23分、4籃板及3助攻。杜蘭特（Kevin Durant）貢獻18分，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanović）替補15分鐘內拿下16分，卡佩拉更把握出場機會，6投5中攻下10分、8籃板，送出2記火鍋，正負值高達+23。

公鹿以射手赫洛（Tyler Herro）攻下全隊最高23分，哈克斯貢獻19分。