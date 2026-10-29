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NBA／灰狼愛德華、雷霆威廉斯手術順利 柯爾談開季傷兵潮坦言痛心

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
灰狼愛德華與雷霆威廉斯兩大球星皆已順利動刀。路透、法新社
灰狼愛德華與雷霆威廉斯兩大球星皆已順利動刀。路透、法新社

NBA新賽季才剛開打，各隊球星卻接連傳出傷情，掀起一波傷兵浪潮，其中灰狼隊一哥愛德華（Anthony Edwards）與雷霆隊後衛威廉斯（Jalen Williams）雙雙在今天順利完成膝蓋關節鏡與腳踝手術，不過對於剛開季就不少球星因傷倒下，勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）也直言這對聯盟來說是個警訊。

灰狼球團表示，愛德華是在昨天的核磁共振檢查（MRI）中發現先前未檢出的新損傷，儘管他在日前對騎士隊之戰帶傷轟下47分，前四場繳出破隊史紀錄的133分，但基於長遠健康考量，球隊仍決定安排手術。

總教練芬奇（Chris Finch）坦言這項消息令人震驚，但球隊擁有足夠的後場深度，包含新加盟的球星小鮑爾（LaMelo Ball）以及板凳暴徒多森姆（Ayo Dosunmu）、海蘭德（Bones Hyland）等人，必須透過團隊戰力與多點開花來填補愛德華場均33.3分的火力缺口。

另一方面，雷霆的傷兵問題同樣雪上加霜，威廉斯與同場比賽肩膀關節唇撕裂的華勒斯（Cason Wallace）雙雙動刀，面臨長期休陣；加上霍姆葛倫（Chet Holmgren）與卡魯索（Alex Caruso）等傷號，雷霆戰力大受打擊。

放眼聯盟，包括暴龍隊雷納德（Kawhi Leonard）、溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）等球星也紛紛高掛免戰牌。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）對此感到痛心，直言大批球星接連倒下對聯盟是一大打擊，只盼眾將能早日康復回歸賽場。 

灰狼 雷霆 柯爾

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