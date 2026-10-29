NBA／嚴判假摔全在防守端 柯爾與灰狼教頭砲轟聯盟抓錯重點

NBA本季將「假摔」列為執法重點，不過新制上路後爭議不斷，勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）與灰狼隊主帥芬奇（Chris Finch）今天公開砲轟，直指聯盟目前的判罰方向徹底「抓錯重點」，幾乎全都針對防守球員，反而放縱了進攻球員的買犯與假摔歪風。

事件導火線源自日前湖人隊與拓荒者隊之戰，雙方在決勝節最後6分鐘內，一口氣連續吹判了3次假摔技術犯規。受害者包括拓荒者後衛莫蘭特（Ja Morant）、前鋒卡瑪拉（Toumani Camara）以及湖人前鋒威廉斯（Ziaire Williams），且3人全都是在防守端試圖阻擋對手切入或站位時遭到懲處。

對此，灰狼教頭芬奇毫不留情開砲，「聯盟搞錯方向了，他們吹的假摔全都在防守端，這根本不是球迷想看的比賽。球迷不在乎防守球員倒地大叫，他們在乎的是進攻球員在比賽中故意誘騙、假摔搏取不必要的罰球，因為那絕對不是大家想打開電視欣賞的內容。」芬奇過去也曾多次公開抨擊球星誇張的買犯文化。

勇士主帥柯爾同樣直言不諱，他強烈呼籲聯盟應該拿出魄力整頓歪風，「你知道我對NBA的看法，我們應該成為『零荒謬協會（No Bullsh-- Association）』。只要球員想搞小動作，我們就該說不，如果大家不再假摔、拉扯、勾手或撞上掩護時裝得像被車撞一樣，這會是一場更好的比賽。」

柯爾透露，勇士在日前對上灰熊隊吞敗時，單場吞下6次非法掩護，其中包含關鍵時刻對格林（Draymond Green）的吹判，當時他就氣得直言灰熊「每球都在假摔」，目前勇士已將爭議片段送交聯盟，希望能釐清到底什麼是假摔、什麼才是合法的掩護。

柯爾無奈表示，「每個人都還在摸索什麼是假摔、什麼不是。聯盟雖然把它列為重點項目，但似乎只針對特定動作。球員們總是在耍小聰明、到處詐犯，而我們作為聯盟卻永遠在後面追著跑，從來無法領先他們一步，這是我最大痛點。」