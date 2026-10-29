NBA／演奏國歌疑「揮桿」惹怒川普！巴克利痛批詹姆斯：非常不尊重

76人球星詹姆斯（LeBron James）日前在尼克開幕戰中，因美國國歌演奏期間疑似練習高爾夫球揮桿動作，引發巨大爭議，甚至遭美國總統川普（Donald Trump）公開砲轟。沒想到，如今連NBA傳奇球星巴克利（Charles Barkley）也加入批評行列，直言詹姆斯「非常不尊重」。

事件發生在10月21日，當全場演奏美國國歌時，詹姆斯站在隊友身旁，卻被拍到做出疑似高爾夫球揮桿及投籃的動作，相關畫面隨後在社群平台瘋傳。

川普得知後也在社群媒體發文痛批詹姆斯「完全是個恥辱」，更要求他向為美國國旗及國家犧牲的軍人與英雄道歉。然而，詹姆斯面對批評卻不以為意，受訪時僅淡淡回應，「看來今天辦公室沒什麼新聞可報。」

對此，巴克利近日接受《SiriusXM NBA Radio》訪問時表示，「首先，我根本不會理會川普總統說了什麼，但我認為在國歌演奏期間練習高爾夫球揮桿，是非常不尊重的行為。」

「我總是會在國歌演奏時起立，因為我認為這很重要。我們生活在最偉大的國家，雖然這個國家遠遠稱不上完美，你當然可以表達抗議，但我認為在面對國歌時，必須非常謹慎，而且應該以尊重的方式進行。」

巴克利也強調，自己起立聆聽國歌，不僅是為了支持軍人，也是在表達對言論自由的尊重，「我認為詹姆斯的行為非常不尊重，但我從來不會在意川普總統說了什麼。」