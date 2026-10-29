NBA／險遭「殘陣」溜馬翻盤！豪華76人單節大當機 馬克西連轟三分上演逆轉秀

76人今日作客溜馬，儘管上半場取得10分領先，卻在第3節遭對手打出17：0攻勢，帶著13分落後進入第四節。不過，靠著馬克西（Tyrese Maxey）連續命中關鍵三分球，加上安比德（Joel Embiid）及布朗（Jaylen Brown）皆繳出「雙十」，最終還是以114：109逆轉溜馬，收下本季第4勝。

面對缺少哈利伯頓（Tyrese Haliburton）及祖巴茲（Ivica Zubac）兩大主力的溜馬，首節雙方以25：25戰成平手。第2節安比德找回進攻節奏，透過低位單打與中距離跳投持續取分，替補出賽的西蒙斯（Anfernee Simons）更在上半場投進4記三分球，加上新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）投進中場壓哨三分球，單節打出37：27攻勢，幫助76人以10分領先進入下半場。

沒想到易籃後，溜馬第3節開局連拿17分，瞬間以69：62逆轉，反觀76人進攻端突然當機，單節21投僅5中，僅攻下13分，溜馬則以23投13中的高效率狂轟36分，帶著88：75的領先進入第四節。

從雙位數領先到雙位數落後，76人像是被打醒了重新找回火力，在西蒙斯（Anfernee Simons）替補挹注的帶動下展開追分，馬克西先靠著上籃將比分追成平手，隨後連續命中2記罰球，幫助76人重新取得領先。

比賽進入最後1分多鐘，馬克西更連續飆進2記關鍵三分球，徹底澆熄溜馬反撲氣焰。76人末節狂轟39分，反觀溜馬僅拿下21分，最終以5分差距完成逆轉。

76人豪華四巨頭都有貢獻，馬克西攻下全場最高27分，另有5籃板、4助攻；安比德繳出21分、11籃板，布朗貢獻20分、10籃板，詹姆斯（LeBron James）則拿下13分、5籃板、10助攻，而西蒙斯則化身板凳暴徒轟進6記三分球攻下20分，、1抄截與2火鍋，幫助76人將戰績推進至4勝1敗。

溜馬方面，席亞康（Pascal Siakam）拿下全隊最高26分、11籃板，奈哈德（Andrew Nembhard）傷癒歸隊後繳出18分、14助攻，奈史密斯（Aaron Nesmith）也有18分進帳。