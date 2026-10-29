NBA／狀元郎迪班薩例行賽首秀轟19分 巫師仍遭騎士逆轉吞對戰17連敗

巫師隊狀元郎迪班薩（AJ Dybantsa）在因右腳踝扭傷缺陣前4場比賽後，終於在今天作客騎士隊主場的比賽中迎來NBA生涯例行賽初登場，儘管他先發出賽26分鐘，轟下全隊最高的19分，寫下隊史自1992年以來最佳的球員初登場紀錄，但巫師仍在決勝節遭到騎士逆轉，以111：121落敗，苦吞對戰17連敗。

現年19歲、身高6呎9吋的迪班薩在今年6月選秀會上榮膺狀元郎，他在先前對黃蜂隊的熱身賽尾聲不慎扭傷腳踝，錯過開季前4場比賽，球團在日前將其狀態升級為可出賽，並在社群網站發布「不用再等了」預告，迪班薩本人也自信回應「是時候了」。

此役迪班薩先發上陣，首節就展現身手獨拿9分，全場繳出19分、包含一次接獲隊友喬治（Kyshawn George）傳球的精彩空中接力灌籃，帶領巫師單節狂轟42分。根據ESPN研究顯示，這是自1992年古格利奧塔（Tom Gugliotta）砍下20分以來，巫師球員生涯初登場的最佳得分表現。

巫師在前三節一度取得雙位數領先，但主場作戰的騎士在下半場急起直追。騎士莫布里（Evan Mobley）攻下全場最高24分，包含生涯新高的5記三分球與末節關鍵10分，華森（Peyton Watson）也挹注22分。比賽進入決勝節，騎士打出一波9：0的強勢攻勢反超比分，終場以10分之差收下3連勝，同時延續對巫師的跨季17連勝紀錄，這也是目前聯盟中對戰的最長連勝障礙。

巫師雖吞敗，但團隊仍有亮眼發揮，戴維斯（Anthony Davis）與薩爾（Alex Sarr）各拿18分，庫里巴利（Bilal Coulibaly）更展現前8次出手全中的高效率，貢獻17分，喬治則送出全場最多的11次助攻。