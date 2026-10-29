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NBA／「代罪羔羊」變救世主！阿德巴約登隊史籃板王率熱火開胡

聯合新聞網／ 綜合報導
阿德巴約全場攻下24分、9籃板、3助攻、3抄截，率隊以129：117擊敗老鷹，登上隊史籃板王。 路透
阿德巴約全場攻下24分、9籃板、3助攻、3抄截，率隊以129：117擊敗老鷹，登上隊史籃板王。 路透

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48小時前才被外界當成「代罪羔羊」的阿德巴約Bam Adebayo），今日便用強勢表現回應質疑，今天攻下本季新高24分、9籃板、3助攻、3抄截，不僅率隊以129：117擊敗老鷹，終結開季4連敗，更成功登上隊史籃板王。

此役熱火找回進攻節奏，首節以34：25取得領先，阿德巴約上半場就攻下13分，加上約維奇（Nikola Jović）第2節投進中場壓哨三分球，幫助熱火帶著13分領先進入下半場。

易籃後，阿德巴約第3節再添9分，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也命中三分球，幫助熱火一度將領先擴大至18分。儘管老鷹末節追到僅差4分，熱火隨即打出17：7攻勢，最終以12分差距收下勝利。

值得一提的是，熱火此役在禁區展現強大優勢，全場禁區得分以70：52壓倒老鷹，籃板數也以52：40領先，投籃命中率達53.1%，迫使對手發生15次失誤。

4連敗期間被外界視為戰犯的阿德巴約，今天終於如他所說把球投進了，全場16投8中命中率達五成、罰球9投8中，繳出24分、9籃板、3助攻及3抄截，正負值高達+22。更具意義的是，他在第4節抓下單場第7個籃板，正式超越「初代士官長」海斯倫（Udonis Haslem）保持的5791籃板隊史紀錄，賽後以5794個籃板成為熱火隊史籃板王。

至於「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則是18投11中，貢獻24分、18籃板及3助攻，「公務員」維金斯（Andrew Wiggins）恢復水準攻下18分，拉爾森（Pelle Larsson）替補貢獻17分、8助攻及6籃板，小哈德威則有14分進帳。只是湯普森（Klay Thompson）持續陷入低潮，三分球4投僅1中，全場僅拿3分。

老鷹方面，華克（Nickeil Alexander-Walker）投進5記三分球，與新秀弗萊明斯（Kingston Flemings）各攻下23分，強森（Jalen Johnson）則繳出12分、11助攻、9籃板準大三元，最終仍無法幫助球隊完成逆轉，苦吞3連敗。

MLB 熱火 阿德巴約 Bam Adebayo 老鷹

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