NBA／拓荒者靠3分退湖人 里拉德談「Dame Time」慶祝：非常享受

里拉德（Damian Lillard）重現招牌「Dame Time」，關鍵時刻飆進後撤步三分球，做出「指手錶」慶祝動作，幫助拓荒者隊以136：129轟垮湖人隊。里拉德賽後霸氣表示，「我就是為這種時刻打球。」

莫蘭特（Ja Morant）賽後受訪時直呼，「基本上每次他出手，我都覺得球一定會進。每次他出手，我幾乎都已經準備好慶祝了。尤其到了第四節，我更是100%準備好慶祝。」

里拉德則表示，自己非常享受關鍵時刻挺身而出的機會，「我就是為這種時刻而打球，你知道的。尤其當我知道自己整場投籃手感並不好時，還能有機會在關鍵時刻完成這樣的表現，我真的非常享受。」

拓荒者全場三分球36投18中，里拉德個人三分球8中4，拿下21分。本季3場比賽里拉德平均得到21.7分4.3籃板4.0助攻，場均投進4顆三分球，三分命中率42.9%。拓荒者也取得3勝0敗佳績。