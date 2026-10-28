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NBA／里夫斯坦言湖人防守真的不好！凱斯勒：奪冠靠進攻絕對不夠

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人隊。 法新社
湖人隊。 法新社

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湖人拓荒者隊今天開啟得分大戰，最終由拓荒者以136：129帶走勝利。湖人後衛里夫斯Austin Reaves）坦言湖人的防守有問題，湖人中鋒凱斯勒Walker Kessler）也主動承擔責任。

終場前42.8秒，里拉德接獲阿夫迪亞（Deni Avdija）傳球後，後撤步投進關鍵三分球，幫助拓荒者將領先擴大至6分，拿下最終勝利。整場比賽，拓荒者不斷突破湖人防線，全隊投籃命中率高達59%，三分球36投18中，命中率達到50%，獲得41次罰球機會。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後表示，「這是一場雙方投籃表現都非常驚人的比賽，我們也必須把這個因素考慮進去。」瑞迪克談到里拉德時表示：「我們都知道里拉德的投籃能力有多麼可怕。」

里夫斯賽後也提到湖人防守問題，「我的意思是，我們讓對手獲得41次罰球機會，必須學會在不犯規的情況下做好防守。我們進攻端的表現其實已足夠贏下比賽，但我們防守真的不好。」

湖人中鋒凱斯勒（Walker Kessler）也坦言湖人重攻輕守，「我們確實太過仰賴進攻，我們擁有非常出色的進攻火力，陣中也有許多得分好手。但如果我們想要在這奪冠，光靠進攻絕對不夠，這場比賽對我們來說，是很好的提醒。」

凱斯勒更主動承擔責任，「只要球隊防守表現不好，那就是我的責任。當然這也是整支球隊的責任，但我願意為此負責，我們一定會找出解決問題的方法。」

湖人 拓荒者 里夫斯 凱斯勒 Walker Kessler Austin Reaves

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