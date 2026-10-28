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NBA／終究「畢」須面對！射手畢斯利認罪「假球案」 恐終身遭禁賽

聯合新聞網／ 綜合報導
射手畢斯利因涉嫌操縱比賽數據，協助賭客從非法投注中獲利，遭美國聯邦檢察官起訴，如今已認罪。 路透
射手畢斯利因涉嫌操縱比賽數據，協助賭客從非法投注中獲利，遭美國聯邦檢察官起訴，如今已認罪。 路透

NBA近年接連爆發賭博醜聞，曾效力活塞、公鹿等隊的射手畢斯利（Malik Beasley），今年6月因涉嫌操縱比賽數據，協助賭客從非法投注中獲利，遭美國聯邦檢察官起訴。如今案件出現重大進展，根據《The Athletic》報導，畢斯利已同意認罪，預計12月10日在紐約布魯克林聯邦法院出庭，成為繼波特（Jontay Porter）後，又一名捲入NBA賭博調查並認罪的球員。

根據畢斯利的律師哈尼（Steve Haney）證實，畢斯利已通知紐約東區聯邦檢察官辦公室，改變原先不認罪的立場。不過，目前尚未公布他將承認哪些罪名，以及可能面臨的刑責。

檢方指控，畢斯利在2023-24年效力公鹿期間，涉嫌運動賄賂、電信詐欺共謀、誠信服務詐欺共謀及洗錢共謀等罪名遭到起訴，讓相關人士透過球員特殊投注（Prop Bets）獲利，涉及對手包括騎士、黃蜂、快艇及籃網等4場比賽。

據了解，現年29歲的畢斯利過去累積數百萬美元賭債，曾向前灰狼隊友戴維斯（Ed Davis）借錢周轉，隨後兩人涉嫌合作，提前透露自己在特定比賽中可能打出的數據，讓賭客針對得分、籃板等項目下注，並透過相關安排減輕債務負擔，讓賭客提前下注。檢方更指控，戴維斯是整起計畫的主要協調者之一，兩人與另外4名被告一同遭到起訴。

其中，2024年1月26日公鹿對騎士之戰成為調查焦點，畢斯利當時出賽約27分鐘，僅攻下3分、3籃板，遠低於該季場均11.3分的水準。檢方指出，他涉嫌提前告知戴維斯，自己該場籃板數將低於盤口，相關人士因此大量投注，最後畢斯利的3籃板恰好低於3.5籃板的投注門檻。

值得一提的是，畢斯利生涯9個NBA球季，累積薪資接近6000萬美元，2024-25年效力活塞期間，更繳出場均16.3分的亮眼成績，在年度最佳第六人票選中名列第2。當時活塞原有意提供3年4200萬美元合約續留他，卻因聯邦調查曝光，導致續約計畫破局，至今仍未重返NBA賽場。

事實上，NBA先前已有類似案例，前暴龍球員波特因涉嫌透過刻意提前退場影響投注結果，於2024年7月在聯邦法院認罪，並遭NBA終身禁賽。如今畢斯利也預計認罪，是否面臨相同命運，仍有待聯盟後續調查及決定。

NBA 波特 公鹿 賭博 紐約 醜聞 灰狼 美國 Ed Davis

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