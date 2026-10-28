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NBA／尼克退活塞奪開季首勝 布朗森借鏡世界大賽精神喊話

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布朗森。 美聯社
布朗森。 美聯社

本場賽事

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開季陷入低潮的衛冕軍尼克隊今天在主場迎戰氣勢正旺的活塞隊，在一哥布朗森（Jalen Brunson）以世界大賽「敲安打」的精神喊話下，全隊找回強悍防守與身體對抗性，靠著唐斯（Karl-Anthony Towns）繳出27分、20籃板的宰制級表現，加上二、三兩節打出63：25的猛烈攻勢，終場以111：97獲勝，總算辛苦收下本季首勝。

尼克開季前3場比賽吞下連敗，甚至一度出現陣前小騷動。此役面對開季表現火熱的活塞，首節一度落後達15分，不過布朗森賽後透露，他在休息室看著世界大賽轉播時獲得啟發，「就是持續敲安打，上壘並專注在小細節上，直到我們找回節奏為止。」

這個心態轉變成功扭轉戰局，尼克在第二、三兩節徹底加壓，兩節合計打出63：25的攻勢，直接打垮對手。除了布朗森貢獻23分外，前幾場外線熄火的布里吉斯（Mikal Bridges）也找回手感，單場轟進4記三分球；唐斯全場不僅轟下27分還抓下20顆籃板，達成生涯第14次「25分加20籃板」的紀錄。

尼克總教練布朗（Mike Brown）賽後點出致勝關鍵，在於球隊找回對抗性和專注度，成功在下半場鎖死活塞主控康寧漢（Cade Cunningham），粉碎對手的反撲企圖，儘管布朗坦言球隊的問題並未完全解決，但這場勝利證明只要全隊專注，絕對有能力打出競爭力。

布朗森 尼克 NBA

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