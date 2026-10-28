NBA／勇士菜鳥捧成「巔峰詹姆斯」！西蒙斯盛讚：他拯救柯瑞時代

勇士昨日作客金塊，靠著首輪11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）狂轟31分、12籃板、6助攻，加上柯瑞（Stephen Curry）全場8投8中，最終以134：114大勝金塊，拿下新賽季首勝。對此，美國知名球評西蒙斯（Bill Simmons）更給出驚人評價，直言倫德博格彷彿2010年代中期、正值巔峰的詹姆斯（LeBron James），認為他可能憑一己之力拯救「柯瑞時代」。

倫德博格該役展現全能身手，全場19投9中，包含13罰12中，繳出31分、12籃板、6助攻及1火鍋，正負值高達+27。值得一提的是，這僅是他生涯第4場大聯盟比賽，卻已成為球隊終結連敗的重要功臣。

根據《ClutchPoints》報導，西蒙斯在個人節目中盛讚，「倫德博格可能真的憑一己之力拯救了柯瑞時代，我完全無法形容他對金塊那場比賽有多出色，我從頭到尾看完整場，他看起來就像2010年代中期的詹姆斯。」

「我不會隨便做出這種比較，因為當時的詹姆斯真的非常強。他們讓倫德博格主導進攻，他在防守端無所不在，能搶籃板、組織進攻，也能切入籃下，簡直難以置信。我完全不敢相信他竟然這麼出色。」

事實上，西蒙斯原先對勇士本季前景相當悲觀，甚至認為球隊可能是聯盟倒數5名、乃至倒數3名的隊伍，尤其一旦柯瑞受傷，情況恐怕更加嚴峻，「在昨晚之前，我已經對這支球隊失去信心了，但倫德博格又把我拉了回來。」