NBA／皮爾斯自稱經濟狀況陷入困難！每月開銷300萬元付不起贍養費

塞爾蒂克隊傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）近日向法院表示，因失去福斯體育（Fox Sports）工作，已陷入嚴重財務困境，目前經濟狀況已「山窮水盡」，難以繼續負擔法院裁定的高額扶養費與贍養費。

據美國媒體《TMZ》取得的法院文件，皮爾斯表示他在今年8月收到福斯體育支付的最後一筆薪水。過去他平均每月收入11.9萬美元，如今已歸零。不過皮爾斯也透露，自己仍有和其他企業的合作，上個月透過相關商業投資獲得約2.3萬美元收入。

皮爾斯聲稱自己銀行帳戶只剩30萬美元存款，另外擁有價值約300萬美元的房地產。目前每個月必須支付約2.8萬美元子女扶養費，以及2萬美元配偶贍養費，除了扶養費與贍養費之外，皮爾斯每個月有約4.8萬美元生活開銷，其中托育費8000美元、食品雜貨支出5000美元、外出用餐7000美元、水電等公共事業費用3200美元、服飾支出1000美元，娛樂費用3500美元，還有各項雜支。

皮爾斯每個月光是子女扶養費、配偶贍養費與日常生活支出，合計就高達9.6萬美元（約新台幣302萬元），失去主要收入來源後，財務壓力相當沉重。目前皮爾斯已向法院提出聲請，希望駁回前伴侶珊蒂亞哥（Princess Santiago）要求他支付4萬美元律師費，以及1萬美元法務會計師費用的請求。

珊蒂亞哥希望聘請專業會計師，進一步調查皮爾斯的財務狀況。皮爾斯則主張，如今的收入早已無法與NBA球員時期相比，甚至也不如過去在福斯體育任職時的水準。值得一提的是，皮爾斯NBA生涯19年，累積賺進約2億美元的薪資收入。