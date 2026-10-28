NBA／這瓶香檳夠烈！馬刺「香檳哥」8顆三分灌醉國王 笑談「手感發燙」哲學

馬刺今天在主場迎戰國王，靠著溫班亞瑪（Victor Wembanyama）出賽27分鐘，繳出29分、10籃板的亮眼表現，加上「香檳哥」夏帕尼（Julian Champagnie）三分球13投8中、狂轟26分，最終以130：103大勝國王。賽後夏帕也談到「手感發燙」哲學。

本場比賽，馬刺全場三分球37投17中，命中率高達45.9%，夏帕尼一人就包辦8顆。賽後他被問到是否相信「Heat Check」，也就是球員在手感發燙時，透過更具挑戰性的出手測試自己的火熱程度，他毫不猶豫表示，「當然相信。」

不過，夏帕尼並未將出色的投籃表現全歸功於自己，反而將功勞送給隊友，「我的隊友非常擅長幫助我跑出空檔，也知道我在場上的位置，所以我認為功勞都應該歸給他們。沒有他們，我就不可能投進那些球，所以要感謝他們。」

夏帕尼此役替補上陣25分鐘，14投9中，攻下26分、3籃板及3助攻；溫班亞瑪則繳出29分、10籃板及5次火鍋，全場21投14中，完成9次灌籃，追平個人生涯單場最多灌籃紀錄。