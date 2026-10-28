NBA／傑克森因傷缺陣6周、爵士4長人倒下 2018年第6順位班巴成主力

爵士隊昨天與灰熊隊交手時一口氣折損2名大將，明星長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）因右膝內側副韌帶撕裂至少缺陣6周，馬卡南（Lauri Markkanen）則是右手腕扭傷進入每日觀察名單，爵士今年已有4位長人受傷。

爵士32歲中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）季前就遭遇右腳第二趾部分足底板撕裂，預計11月初重新接受評估。休賽季簽下的前湖人中鋒海斯（Jaxson Hayes）右肩酸痛，昨天比賽缺陣，明天對馬刺隊的比賽出戰成疑。

傑克森昨天與灰熊後衛傑洛姆（Ty Jerome）衝撞後膝蓋彎曲受傷，預計6周後重新評估。馬卡南傷到右手腕，明天比賽也是出戰成疑。

原先外界預期爵士的戰力有望衝擊附加賽甚至季後賽，但爵士目前1勝3敗，且已經有4名長人倒下，2018年首輪第6順位的班巴（Mo Bamba）意外成為禁區支柱，他上賽季只打過4場比賽，上一戰對灰熊打29分鐘，攻下14分7籃板4火鍋。