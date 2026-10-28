NBA／末節3次假摔哨音引爭議！里拉德致命三分拓荒者賞湖人首敗

湖人隊今天在主場迎戰拓荒者隊，末節3名球員被吹假摔，拓荒者再度靠莫蘭特（Ja Morant）、里拉德（Damian Lillard）連線，終場以136：129帶走勝利。湖人吞下賽季首敗；拓荒者則是開季3連勝。

本場比賽形成進攻大戰，三節打完唐西奇（Luka Doncic）就攻下36分，湖人團隊命中率高達60.3%，不過拓荒者命中率也高達59.6%，且團隊獲得34次罰球，比湖人還多11次，因此只落後1分。

末節雙方持續你來我往，但拓荒者前鋒卡瑪拉（Toumani Camara）、莫蘭特接連被吹假摔，尤其是莫蘭特的假摔讓轉播單位也看得一頭霧水。不久之後，湖人前鋒威廉斯（Ziaire Williams）也被吹假摔。值得一提的是，今天的主裁判是爭議最多的資深裁判佛斯特（Scott Foster）。

雙方持續拉鋸，關鍵時刻莫蘭特在籃框附近轉身跳投命中，領先5分。唐西奇立刻回敬急停跳投命中。

隨後里拉德在右側底角接到球，用後撤步晃開防守球員，三分順利破網，動作流暢到不像剛經歷大傷的球員，也再次印證他的大心臟。隨後唐西奇和里夫斯（Austin Reaves）進攻接連失手，拓荒者收下最終勝利。

莫蘭特和阿夫迪亞（Deni Avdija）都攻下全隊最高的23分，哈勒戴（Jrue Holiday）板凳出擊貢獻22分，里拉德12投5中，三分球8中4，拿下21分。

湖人方面，唐西奇轟進41分9助攻5籃板，淪為空響，里夫斯得到26分7助攻，凱斯勒（Walker Kessler）有13分8籃板2火鍋。