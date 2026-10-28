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NBA／字母哥加入熱火卻悲劇？開季3連敗球隊近7成5球隊無緣季後賽

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
「字母哥」安戴托昆波加盟熱火後，球隊開季4連敗。 路透
「字母哥」安戴托昆波加盟熱火後，球隊開季4連敗。 路透

美國職籃NBA新球季才開打第一週，勝負卻可能已透露季後賽走向。根據NBA官方統計，過去22個球季中，開季3連勝的100支球隊，有76隊最終晉級季後賽；反觀開季3連敗的105隊，僅27隊成功反彈、闖入季後賽。開季3場的勝負，竟與最終季後賽資格有高達75%的歷史吻合率，季前被預期能打出一番佳績的衛冕軍尼克、完成重磅交易的熱火，都陷入開季3連敗的低迷，恐提早面臨壓力。

3連敗歷史數據示警

根據《NBA官網》報導，NBA官方記者舒曼27日指出，NBA開季首週最新戰力排行榜讓人意外，多家強隊陷低迷，他們回顧聯盟實施30隊制以來的開季紀錄，開季3連勝球隊有76%晉級季後賽，3連敗球隊則只有25.7%能夠翻身。換言之，開季表現雖不能決定整季命運，卻往往反映球隊整個賽季的競爭力。

雅虎體育網分析，本季最令人意外的低潮球隊之一，就是迎來重量級球星「字母哥」安戴托昆波加盟的熱火，這隻南岸勁旅開季吞下3連敗，是2007年以來首次，前3場在三分球得分上以108比165落後對手，二次進攻得分也以37比58居於劣勢，前3場比賽都曾落後至少20分，原本著名的防守更跌至聯盟倒數五名，即使字母哥在場的時間，熱火每百回合仍淨輸28.6分，顯示問題不只是球星個人表現，是團隊配合與狀態低迷所致。

衛冕軍尼克開季也慘吞3連敗，進攻效率僅103.4，排名聯盟倒數第二，外媒更將其戰力排名從季前第一、大幅下修至第13名，除了外線失準，尼克禁區命中率也跌至聯盟倒數第二，如同熱火失靈的老牌防守，衛冕冠軍不只輸球、是連原有的進攻優勢都消失。

灰狼強勢崛起

相較之下，灰狼開季連續三場以超過20分差距擊敗對手，成為NBA史上第2支達成此紀錄的球隊。根據《The Ringer》報導，灰狼首週防守效率高居聯盟第一，每百回合僅失96.1分，攻守淨效率更達正23.0，展現強大的競爭力，雷霆、活塞與火箭也以3連勝開局，讓聯盟爭冠版圖出現變化。

不過，歷史也不乏例外，上季塞爾提克開季3連敗，最終仍拿下東區第二種子；公牛則在開季5連勝後一路下滑，最終僅排名東區第12，這也說明，未來的傷病、陣容磨合與賽程強度，都還可能改變球隊走向。

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