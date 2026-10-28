NBA／轟本季新高助馬刺大勝國王 溫班亞瑪：空接得分效率最佳

馬刺隊今天在主場迎戰國王隊，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）轟下個人本季新高29分，「香檳哥」夏帕尼（Julian Champagnie）發射8記三分彈挹注26分，幫助馬刺以130：103大勝。

國王防守殘破不堪，首節溫班亞瑪就攻下15分，第二節夏帕尼投進6顆三分球，兩人聯手幫助馬刺半場以80：54領先。

下半場馬刺火力雖沒上半場旺盛，但仍牢牢掌控比賽節奏，第四節提前進入垃圾時間，馬刺終場以27分之差收下勝利。

溫班亞瑪只上場27分鐘，就21投14中，拿下29分10籃板2助攻，外帶5火鍋2抄截。夏帕尼14投9中，其中三分球13中8，貢獻26分。

國王則是苦吞4連敗，本季仍一勝難求。沙波尼斯（Domantas Sabonis）進帳20分14籃板8助攻，首輪新秀艾卡夫（Darius Acuff Jr.）20投8中，得到19分5助攻。

溫班亞瑪賽後被問到是否賽前有特別安排空中接力戰術，他說，「我們一直都在嘗試這樣的打法，因為空中接力是籃球比賽效率最高的得分方式。我們這支球隊的優勢就是，對手必須同時提防我們多種進攻威脅。這場比賽一開始就出現空接的機會，這讓隊友們在比賽後段獲得更多進攻空間。」