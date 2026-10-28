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NBA／罰22球、OT中距離絕殺籃網！泰托姆：感覺找回以前的自己

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆。 法新社
泰托姆。 法新社

塞爾蒂克隊今天在主場迎戰籃網隊，雙方廝殺至延長賽，綠衫軍一哥泰托姆Jayson Tatum）中距離絕殺，全場砍進40分，幫助球隊以125：124險勝。

本場比賽戰況激烈，最後3秒籃網落後4分，藍道（Julius Randle）2罰1中。塞爾蒂克羅賓森（Mitchell Robinson）搶到籃板後被犯規，2罰0中。籃網新秀布朗（Mikel Brown Jr.）飆進追平三分球，將比賽拖進延長。

延長賽籃網一度領先5分，塞爾蒂克靠連續站上罰球線追到1分差。比賽時間還剩6秒，籃網新秀布朗領先1分時，竟然選擇高難度上籃沒有命中。

塞爾蒂克最後一擊交給泰托姆操刀，他投進中距離，完成絕殺。泰托姆全場20投10中，罰球22中18，拿下40分8助攻0失誤。

泰托姆賽後受訪時表示，「我感覺開始找回以前的自己。」隊友喬治（Paul George）則說，「我們把球傳給MVP，他帶我們回家。」

籃網方面，波特（Michael Porter Jr.）攻下27分12籃板，藍道進帳24分9籃板，布朗17投5中，拿下17分。

塞爾蒂克 籃網 泰托姆 Jayson Tatum

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