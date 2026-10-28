NBA／最強矮腳虎獲至高榮譽！黃蜂將退役「小蟲」波格斯1號球衣

身高僅約160公分、卻在長人如林的NBA賽場上譜寫傳奇的「小蟲」波格斯（Muggsy Bogues），今天由黃蜂球團正式宣布，將於明年2月12日正式退役他的1號球衣，表彰他對球隊長達數10年的卓越貢獻。

現年61歲的波格斯，是NBA歷史上身材最矮小的球員，但他以驚人的速度、刁鑽的球風與不屈的鬥志在聯盟立足，他在14年的NBA生涯中有10個球季效力於黃蜂，自1988年黃蜂成軍的擴編選秀加盟以來，至今已為球隊奉獻超過20年，先後擔任球員及球隊大使，至今仍高居黃蜂隊史的助攻王、抄截王與總上場時間紀錄保持人。

得知球衣即將高掛球場上空，波格斯難掩激動與感性地表示，「這多麼具有意義，過去這麼多年，我總是仰頭看著身邊的所有人；但在這一刻，當球衣升上去時，感覺就像是我在俯視著整個世界，這將是一個無比夢幻的時刻。」

談到第二故鄉夏洛特，波格斯也充滿感激，「夏洛特用雙臂熱情地擁抱了我。這裡是我心目中真正的家，甚至超過了我生長的地方巴爾的摩，球團能給予我和我的家庭這樣的肯定，對我來說意義重大。」

黃蜂現任老闆施納爾（Rick Schnall）與普洛特金（Gabe Plotkin）聯手做出這項決定，希望藉此延續球團對歷史傳奇與隊史文化的傳承。隨著1號球衣高掛，波格斯將與已故的菲爾斯（Bobby Phills）及老柯瑞（Dell Curry），共同成為隊史上僅有的三位球衣退役球星。

回顧昔日艱辛的追夢歷程，波格斯展現了他一生奉行的信念，「我當時就跟任何懷抱夢想的孩子一樣，只是不斷相信自己、不斷追求成功。我的心態很簡單，『如果你能與最強的人對抗，並在他們身上取得成功，那你理應獲得與他們並列的資格。』」