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NBA／衛冕軍醒了！唐斯27分20籃板救尼克 單節一波流逆轉不敗活塞

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克靠著唐斯狂轟27分、20籃板，加上第3節打出37：13猛烈攻勢，最終以111：97逆轉活塞。 路透
尼克靠著唐斯狂轟27分、20籃板，加上第3節打出37：13猛烈攻勢，最終以111：97逆轉活塞。 路透

衛冕軍尼克今日在主場迎戰開季3連勝活塞，在一度落後13分下，靠著唐斯Karl-Anthony Towns）狂轟27分、20籃板，加上第3節打出37：13的猛烈攻勢，最終以111：97逆轉勝出，成功拿下新賽季首勝。

此役活塞缺少主力中鋒杜倫Jalen Duren），仍在首節打出38：25攻勢，打出高達60.9%的投籃命中率。第2節尼克逐漸找回攻守節奏，靠著佐蒙德（Andre Drummond）的灌籃帶動氣勢，更讓活塞超過4分半僅拿下1分，單節21投僅3中、三分球11投1中，半場結束以51：50超前。

易籃後，布朗森Jalen Brunson）擺脫上半場9投1中低迷手感，率隊在第3節開局打出11：0攻勢。隨後唐斯單節獨拿13分、連續攻下7分，搭配哈特（Josh Hart）在第3節終了前命中壓哨三分，讓單節狂轟37分的尼克，帶著25分領先進入決勝節。

儘管活塞末節一度將分差縮小至11分，但哈特命中關鍵三分球，澆熄對手反撲氣焰，最終以14分差收下勝利。

本場比賽，唐斯全場20投12中，繳出27分、20籃板、3助攻，連續3場完成「雙十」；布朗森雖然18投僅5中，仍靠著罰球攻下23分、7助攻，布里吉斯則貢獻12分，包含4記三分球。

活塞方面，頂替杜倫先發的里德（Paul Reed）拿下全隊最高22分、9籃板，康寧漢（Cade Cunningham）繳出19分、9籃板及8助攻「準大三元」。

值得一提的是，尼克此役若再度吞敗，將追平1969-70年塞爾蒂克衛冕球季開局4連敗的難堪紀錄，所幸唐斯挺身而出，避免讓球隊寫下歷史。

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