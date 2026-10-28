NBA／衛冕軍醒了！唐斯27分20籃板救尼克 單節一波流逆轉不敗活塞

曾在2019年率領暴龍奪冠的雷納德（Kawhi Leonard），今年休賽季重返多倫多後，沒想到新賽季才打2場，便因左膝腫脹再度高掛免戰牌，預計缺席數周。對此，ESPN知名球評史密斯（Stephen A. Smith）在節目中火力全開，將雷納德形容為「體育史上最糟糕的超級巨星」，狠酸他是「不用工作也能領薪水的大師」。

2026-10-28 10:51