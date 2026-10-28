NBA／假摔罰6萬仍不怕！湖人小將不服：能贏球我繼續摔

湖人新賽季迎來開局3連勝，不過陣中前鋒威廉斯（Ziaire Williams）卻因假摔遭NBA開罰2000美元（約新台幣6.4萬元），沒想到他不但不認同聯盟判決，甚至放話，「若為了贏球必須再假摔一次，還是會這麼做！」。

湖人前日作客爵士，儘管一度落後多達18分，最終仍以132：123逆轉勝出。比賽第4節4分44秒，威廉斯在防守爵士後衛喬治（Keyonte George）切入時，遭對方以非持球手推擠，隨即順勢向後誇張倒退，成功製造進攻犯規，替球隊奪回球權。

不過，NBA賽後重新檢視影片，認定威廉斯在身體接觸後刻意誇大反應，構成假摔違規，因此追加2000美元罰款。由於假摔也是聯盟本季重點取締項目之一，即使當下裁判吹判對手進攻犯規，仍可能在賽後遭到追罰。

對於聯盟判決，威廉斯接受《The Athletic》記者莫瑞（Law Murray）訪問時直言，「這就是聯盟的決定，我認同嗎？不完全認同，但既然是聯盟規則，他們說了算。我會繳罰款，如果為了贏球必須再假摔一次，我還是會這麼做。」

威廉斯更強調，自己認為當下完成了一次漂亮的防守，「我覺得那是一次很好的防守表現，我已經把影片傳給經紀人，希望能提出申訴，把錢拿回來，但如果不行，那也只能接受。我沒有因此生氣，這不會影響我的防守方式，我永遠都會為了贏球竭盡所能。」

值得一提的是，威廉斯此役攻下11分，包含3記三分球，另有1次抄截，幫助湖人完成18分逆轉，開季取得3連勝。新賽季前3戰，他均以先發身分出賽，場均繳出11.3分、3.3籃板及1.3抄截，投籃命中率達52.2%。