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NBA／轉戰OnlyFans第一人！前湖人冠軍前鋒：有驚喜等大家

聯合新聞網／ 綜合報導
前湖人隊球星歐頓（Lamar Odom）。歐新社
前湖人隊球星歐頓（Lamar Odom）。歐新社

據美國媒體《TMZ》報導，前湖人隊球星歐頓（Lamar Odom）準備開啟職業生涯新篇章，轉戰成人內容訂閱制平台OnlyFans，成為首位進駐該平台的前NBA球星。

歐頓接受《TMZ》訪問時表示：「人們只要聽到OnlyFans，就會自動聯想到某些事，但我不打算告訴大家，你們究竟會在我的頁面上看到什麼，或是看不到什麼。」

歐頓接著說：「我的人生已經過得相當瘋狂了，相信我，接下來還有一些驚喜等著大家。我一直是沒有秘密的人，但我的人生故事中，仍然有一些篇章是外界從未見過的。」

報導指出，歐頓將在個人OnlyFans頁面發布尺度較大、帶有挑逗意味的內容，但現階段還不會推出過於大膽的作品。

另外，歐頓的現任女友布萊德利（Rachel Bradley）也跟著加入OnlyFans，並開設自己的專屬帳號。兩人未來不排除共同拍攝內容，與粉絲分享不同於以往的私生活面貌。

歐頓球員生涯14個賽季，其中7季效力湖人，曾在2010-11賽季奪下年度第六人，2009和2010年幫助湖人完成二連霸。歐頓生涯總共出賽961場，平均得到13.3分8.4籃板3.7助攻，是那個時代全能前鋒代表。

不過歐頓有長期藥物濫用史，甚至還在NBA打球時就有這些問題，當時他飽受毒品問題、可卡因成癮和酗酒的困擾，2001年效力快艇隊時被檢驗出吸食大麻，被聯盟處以8場禁賽的處罰。2015年歐頓遭遇12次中風、6次心臟病發作，並因古柯鹼和其他毒品攝取過量而昏迷4天，今年1月他又因為酒駕被逮捕。

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